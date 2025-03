Deloitte se perfila como la más afectada en EEUU entre las grandes consultoras por recortes de Trump

Deloitte se perfila como la mayor perdedora de la campaña de la Administración Trump para recortar el gasto en consultoría, antes de que este lunes venza el plazo para que las empresas ofrezcan recortes de precios y otras concesiones.

Según un análisis del Financial Times de los datos publicados por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) de Elon Musk, se han rescindido o reducido al menos 129 contratos de la empresa de contabilidad y consultoría que forma parte de las llamadas Big Four (Deloitte, EY, KPMG y PwC). La cifra es más del doble que la de cualquier otra consultora.

Deloitte es una de las 10 consultoras a las que se ha ordenado que presenten un plan detallado para ahorrar dinero al Gobierno, ya sea recortando precios o sugiriendo contratos que no sean "de misión crítica" para una agencia.

Accenture, IBM y Booz Allen Hamilton son otras de las empresas que tienen de plazo hasta hoy para presentar sus propuestas, que deben incluir una cifra en dólares de ahorro potencial, según la correspondencia de la Administración a la que ha tenido acceso el FT. Según la Administración, las 10 empresas podrían facturar US$ 65.000 millones al Gobierno federal en concepto de honorarios en 2025 y años sucesivos.

"Cada una de estas empresas haría bien en decir que ha identificado entre el 25% y el 30% de los ahorros y explicar con claridad por qué el resto es importante", dijo un alto funcionario de la Administración de Servicios Generales, que ayuda a coordinar la contratación federal.

La lógica detrás y la medida

Las exigencias de la GSA a las 10 empresas se suman a los continuos esfuerzos del Gobierno por recortar los contratos y subvenciones que considera despilfarradores.

Doge afirma haber identificado hasta la fecha ahorros por valor de US$ 130.000 millones y aspira a alcanzar la cifra de US$ 1.000 millones, pero la metodología de sus cálculos ha sido criticada por sus incoherencias y errores. Aproximadamente la mitad de las 7.100 cancelaciones de contratos declaradas carecen de información suficiente para una auditoría externa.

Identificar una cifra de ahorro para un contrato cancelado también se complica por el hecho de que muchos contratos marco plurianuales tienen un techo elevado que de hecho no se alcanzaría cuando finalmente se reparta el trabajo.

Deloitte ha perdido contratos en casi todas las agencias que Doge tiene en el punto de mira, incluidos los departamentos de educación, sanidad y servicios humanos y agricultura, la Agencia de Protección Medioambiental y el Tesoro estadounidense.

Según los datos de Doge, los contratos rescindidos de Deloitte supondrán un ahorro de US$ 372 millones para el contribuyente estadounidense. Esta cifra no incluye el ahorro derivado de uno de los mayores contratos cancelados hasta la fecha, un acuerdo de servicios informáticos con el Servicio de Impuestos Internos, que preveía unos ingresos de hasta US$ 1.900 millonesa lo largo de siete años para Deloitte y otros contratistas.