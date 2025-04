Musk dice que a inicios de mayo comenzará a reducir “significativamente” su rol en el gobierno de Trump y acciones de Tesla se disparan

Pese a una fuerte -y esperada- caída en las ganancias de Tesla, las acciones del fabricante de vehículos eléctricos subían tras el cierre de las operaciones de mercado de este martes.

Las utilidades retrocedieron 39% debido a una fuerte caída en las ventas, que los analistas han atribuido a una débil alineación de productos ofrecidos, pero por sobre todo a la reacción negativa de los consumidores en todo el mundo a la mayor participación de Elon Musk en la política estadounidense, destacó Financial Times.

Musk había estado bajo presión de los inversores para abordar su ausencia de Tesla, así como el daño percibido a la marca por su estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump y su controvertido papel como jefe del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge, sigla en inglés).

Así, tras la entrega de resultados de este martes, el multimillonario empresario concedió a los mercados la noticia que estaban esperando y anunció que a comienzos de mayo comenzará a reducir significativamente su colaboración con el gobierno estadounidense. La reacción favorable en las acciones fue inmediata con un alza de hasta 7,8%.

"Creo que probablemente a partir del próximo mes, mayo, mi tiempo dedicado a DOGE disminuirá significativamente", declaró Musk durante la conferencia con analistas, citado por Bloomberg. Aunque reconoció que seguirá involucrado en cierta medida durante "lo que resta del mandato presidencial", reforzó que pronto dedicará más tiempo a Tesla. Musk también afirmó que seguirá abogando por la reducción de aranceles.

Musk presentó a Trump la idea de lo que se convertiría en el "Departamento de Eficiencia Gubernamental" en agosto, durante un evento de campaña de gran alcance en X, la plataforma de su propiedad. Desde su toma de posesión, Musk y sus colaboradores se han trasladado rápidamente a agencias de la capital del país, donde tienen acceso a algunas de las bases de datos más confidenciales del gobierno.

DOGE está ayudando a implementar la drástica reducción de personal federal, recortando fuertemente los programas de diversidad, equidad e inclusión y facilitando el acceso a la información de todas las agencias federales.

Detalles de resultados

Los ingresos netos ajustados de Tesla en el primer trimestre cayeron 39% con respecto al año anterior, a US$ 934 millones, por debajo de las expectativas de los analistas de US$ 1.500 millones. Los ingresos cayeron 9% a US$ 19.300 millones, también por debajo de la estimación promedio de los analistas de US$ 21.400 millones, según S&P Capital IQ.

A principios de este mes, Tesla informó que sus entregas cayeron 13% en el primer trimestre de este año, en comparación con el año anterior, lo que marca su peor trimestre desde 2022. También perdió su liderazgo como mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo ante su rival chino BYD. El precio de las acciones de Tesla se ha reducido a la mitad desde su máximo de mediados de diciembre.

El margen operativo cayó a 2,1% desde 5,5% del año anterior.

Guerra comercial

Las intervenciones políticas de Musk han perjudicado las ventas de Tesla en los grandes mercados europeos este año. La firma enfrenta riesgos crecientes por la guerra comercial de Trump, que, según advirtió, podría convertirlo en blanco de aranceles de represalia y aumentar el costo de fabricación de vehículos en Estados Unidos.

Tesla ensambla localmente todos sus vehículos vendidos en Estados Unidos, pero aún está expuesta a aranceles radicales y a interrupciones en la cadena de suministro automotriz global, ya que obtiene componentes de otros mercados.

“Si bien el panorama tarifario actual tendrá un impacto relativamente mayor en nuestro negocio energético en comparación con el automotriz, estamos tomando medidas para estabilizar el negocio a mediano y largo plazo y enfocarnos en mantener su salud”, dijo Tesla en la presentación de ganancias.

La automotriz confía en una recuperación de la demanda de vehículos tras la reciente actualización de su modelo insignia, el Modelo Y. Los inversores también esperan detalles sobre el nuevo vehículo asequible que ha prometido.