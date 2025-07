La guerra por el talento humano dispara una fiebre de sueldos millonarios en la competencia en inteligencia artificial

La intensa competencia por reclutar a los principales investigadores e ingenieros en inteligencia artificial ha provocado un aumento vertiginoso en los salarios, a medida que empresas tecnológicas como Meta y OpenAI compiten por obtener ventaja en esta tecnología en rápido desarrollo.

OpenAI comunicó recientemente a su personal que está buscando “formas creativas de reconocer y recompensar al talento destacado”, luego de perder empleados clave a manos de rivales, a pesar de que los datos del sector indican que el creador de ChatGPT ofrece sueldos cercanos a los más altos del mercado.

Esta nueva medida se produjo después de que el director ejecutivo, Sam Altman, afirmara que Meta había ofrecido bonos de incorporación de hasta US$ 100 millones a sus ingenieros de IA más reconocidos.

En toda la industria tecnológica, los científicos investigadores senior en IA en Silicon Valley están siendo seducidos con remuneraciones muy superiores a las de ingenieros informáticos sin experiencia en IA, según especialistas en contratación del sector y datos recientes sobre movimientos laborales.

Mientras que algunos ingenieros de IA de élite reciben más de US$ 10 millones al año, los paquetes salariales típicos oscilan entre US$ 3 millones y US$ 7 millones, lo que representa un aumento de alrededor del 50% desde 2022.

“Esto se ha vuelto increíblemente más intenso en los últimos años, al punto de que parece que ciertos actores están dispuestos a hacer lo que sea para incorporar ese talento a su organización”, dijo Kyle Langworthy, socio especializado en reclutamiento de IA en Riviera Partners.

Meta vs OpenAI

En particular, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha intensificado sus esfuerzos por atraer a grandes figuras del sector luego de que su más reciente modelo de lenguaje grande, Llama 4, decepcionara a los críticos por su bajo rendimiento en pruebas independientes de razonamiento y codificación.

El mes pasado, la compañía —valorada en US$ 1,8 billones— invirtió US$ 15 mil millones en la startup de etiquetado de datos Scale AI y contrató a su cofundador, Alexandr Wang, para formar un equipo que trabaje en “superinteligencia”.

Durante el fin de semana, Mark Chen, director de investigación de OpenAI, envió un memorando interno diciendo que sentía “como si alguien hubiera entrado a nuestra casa y robado algo”, tras las recientes salidas de empleados.

Según personas cercanas a la empresa, OpenAI dio a su personal la semana libre para descansar y recargar energías. Chen añadió que Meta estaba intentando “aprovecharse” de esta pausa programada para presionar a empleados a tomar decisiones sobre ofertas laborales.

Chen afirmó que él y Altman estaban trabajando “día y noche para hablar con quienes tienen ofertas”, y agregó: “hemos sido más proactivos que nunca, estamos recalibrando la compensación y explorando formas creativas de reconocer y recompensar al mejor talento”. El memorando fue reportado primero por Wired.

Sueldos al alza

Según la firma de reclutamiento tecnológico Harrison Clarke, los sueldos en el sector de IA han tenido un aumento sostenido.

Hoy, los científicos de investigación de nivel medio a senior pueden esperar paquetes salariales totales de entre US$ 500 mil y US$ 2 millones en grandes tecnológicas, frente a los US$ 400 mil a US$ 900 mil en 2022. En comparación, los ingenieros de software senior sin experiencia en IA suelen ganar un sueldo base de entre US$ 180 mil y US$ 220 mil.

Meta paga algunas de las remuneraciones más altas a ingenieros de IA, que van desde US$ 186 mil hasta US$ 3,2 millones, según el sitio web de seguimiento de sueldos Levels. OpenAI ofrece un rango de aproximadamente US$ 212 mil a US$ 2,5 millones, pero su sueldo medio es más alto, lo que sugiere que un ingeniero típico en la startup valorada en US$ 300 mil millones gana más que en Meta.

Sin embargo, según los reclutadores de IA, los investigadores a menudo priorizan la reputación de los líderes de equipo y la calidad del trabajo por sobre las sumas millonarias ofrecidas.

Los investigadores están “motivados por el tipo de trabajo que realizan. Y siempre existe el riesgo, si terminas en Meta, de que no estés haciendo el nivel de trabajo que podrías hacer en DeepMind, OpenAI o Anthropic”, señaló Firas Sozan, CEO de Harrison Clarke.

Otras industrias como los seguros, el entretenimiento y los servicios financieros también están aumentando la contratación de ingenieros e investigadores de IA. No obstante, Langworthy, de Riviera, dijo que “puede ser extremadamente difícil contratar a tu equipo de IA, ingeniería y producto cuando eres una empresa poco conocida”.

Alternativas de reclutamiento

El altísimo costo del talento está llevando a algunos grupos tecnológicos, como la startup de IA de código abierto Hugging Face, a enfocar su búsqueda de reclutamiento en Europa.

“Si contratas a un ingeniero de software en el Área de la Bahía ahora mismo, puedes tener tres o cuatro personas de aproximadamente el mismo nivel en Europa”, dijo Thomas Wolf, cofundador y director científico de Hugging Face.

Jonas Andrulis, fundador y CEO de la startup alemana de IA Aleph Alpha —que ha multiplicado por seis el tamaño de su equipo en un año—, afirmó que los candidatos preguntan cada vez más por la libertad de investigación, la posibilidad de publicar y el impacto social de su trabajo.

“Temas como sostenibilidad, alineamiento ético y resolución de problemas reales también surgen con más frecuencia”, dijo, y agregó que el crecimiento de Aleph Alpha “es testimonio de algo que el dinero no puede comprar: la creencia en una misión”.