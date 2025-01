“Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento”: aplicación deja de funcionar en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

TikTok dejó de funcionar para sus 170 millones de usuarios estadounidenses debido a que anoche entró en vigor una ley que exige que su empresa matriz china, ByteDance, venda su participación en la aplicación o se enfrente a una prohibición.

En una ventana emergente que apareció en la aplicación de videos cortos antes de la medianoche, la empresa escribió: “Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en los EEUU. Lamentablemente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora”.

El mensaje continúa: “Tenemos la suerte de que el Presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo. ¡Estén atentos!”.

Por lo demás, el feed de vídeo de TikTok era inaccesible para los usuarios de Estados Unidos, uno de sus mercados más grandes. La aplicación ya no aparecía en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google.

Otras aplicaciones propiedad de ByteDance, incluida la aplicación de edición de videos CapCut y la aplicación de redes sociales Lemon8, mostraron mensajes similares y tampoco estaban disponibles en las tiendas de aplicaciones.

Ley de prohibición

El viernes, la Corte Suprema de EEUU confirmó una ley aprobada por el Congreso el año pasado que requiere que ByteDance venda la plataforma o enfrentará una prohibición a nivel nacional el domingo, impulsada por preocupaciones de que Beijing podría utilizar la plataforma para espionaje o para difundir propaganda. TikTok ha negado que el gobierno chino tenga alguna influencia sobre la aplicación.

El sábado, el presidente electo Donald Trump dijo que “muy probablemente” emitirá una extensión de 90 días al plazo cuando ingrese a la Casa Blanca el lunes.

Sin embargo, a partir de la medianoche, a empresas como Apple, Google y Oracle se les prohibió proporcionar servicios para distribuir o alojar la aplicación de video, o se enfrentarían a multas de US$ 5.000 por usuario. El hecho de que la aplicación ya no esté disponible indica que decidieron que los riesgos asociados con violar la ley entre la fecha límite de medianoche y la investidura de Trump el lunes eran demasiado altos. Apple, Google y Oracle no respondieron las solicitudes de comentarios.

El viernes por la noche, TikTok dijo que las declaraciones de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia “no habían logrado brindar la claridad y la seguridad necesarias a los proveedores de servicios que son fundamentales para mantener la disponibilidad de TikTok” en EEUU, y que sin “una declaración definitiva para satisfacer a los proveedores de servicios más críticos que aseguren la no aplicación de la ley, TikTok se vería obligado a desaparecer el 19 de enero”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el sábado en un comunicado que “no había ninguna razón para que TikTok u otras empresas tomen medidas en los próximos días antes de que la administración Trump asuma el cargo el lunes”.

Intentos de salvataje

El cierre pone fin a una semana en la que los ejecutivos de TikTok y ByteDance intentaron elaborar un plan para evitar el cierre, según varias personas familiarizadas con el asunto.

El viernes, Trump dijo que habló con el Presidente Xi Jinping y había discutido sobre TikTok con el líder chino. Los medios estatales chinos dijeron que los dos líderes hablaron, pero no especificaron si TikTok fue parte de la conversación.

TikTok ha dicho que una escisión no era tecnológicamente factible en el marco temporal, mientras que Pekín ha indicado previamente que se opondría a cualquier venta.

En cambio, la empresa depositó sus esperanzas en Trump, quien durante su campaña prometió “salvar” TikTok. El interés del presidente electo en la aplicación surge en parte después de que utilizó la plataforma durante la campaña electoral del año pasado para interactuar con los votantes jóvenes.

Migración de usuarios

La incertidumbre ha llevado a los influencers a lamentar la pérdida de la aplicación y a dirigir a sus seguidores a rivales como Instagram de Meta. También ha provocado el caos dentro de la propia empresa. En los días previos a la prohibición, la empresa se apresuró a tranquilizar a su personal estadounidense diciéndoles que seguirían teniendo trabajo y recibiendo sus salarios incluso si la aplicación cerraba, según tres personas con conocimiento de la situación.

Mientras tanto, los especialistas en marketing están desviando el gasto en publicidad de la plataforma. Un comprador de medios dijo que habían pausado todo su gasto en la plataforma en los EEUU. Sin embargo, TikTok todavía los estaba alentando a gastar su presupuesto en la plataforma en otros mercados, dijo la persona.

“Es muy caótico y, aunque la gente no se sorprende, era realmente imposible planificarlo”, comentó el director de otra gran agencia de publicidad.