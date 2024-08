Los demócratas a la defensiva tras la mala acogida de los planes económicos de Harris

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los demócratas se apresuraron a defender los planes económicos recientemente revelados de Kamala Harris, en medio de críticas de que equivalían a trucos que no abordarían la inflación.

La candidata presidencial demócrata presentó su visión económica en un evento en Carolina del Norte el viernes pasado, prometiendo prohibir la especulación con los precios y ofrecer nuevos alivios fiscales para las familias y los compradores de viviendas. Pero algunas de las medidas encontraron una respuesta fría de los economistas y los aliados habituales de los demócratas, lo que complicó el intento de la vicepresidenta de ganarse la confianza de los votantes en cuestiones de economía.

Una encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos realizada la semana pasada y publicada el domingo mostró que Harris disfruta de una ventaja de seis puntos sobre el expresidente Donald Trump. Pero colocó a Trump nueve puntos por delante en lo que respecta a en quién confiaban los votantes en relación con la economía y la inflación. Esto contradecía la encuesta de FT Michigan Ross realizada a principios de mes, que mostraba que más estadounidenses confiaban en Harris para manejar la economía.

Los principales aliados de Harris acudieron a programas de televisión para defender las políticas, y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo a CBS que tenían como objetivo “garantizar que el capitalismo se mantenga dentro de los límites”.

“No se trata de intentar fijar precios, se trata simplemente de asegurarse de que la economía esté funcionando como debería”, dijo.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, apareció en CNN y comentó: “Han escuchado a las corporaciones hablar sobre cómo aumentaron los precios incluso por encima de lo que sería el monto inflacionario... así que creo que no es descabellado que (Harris) diga que el gobierno federal debería hacer lo que muchos estados ya han hecho, que es centrarse en la especulación con los precios”.

Cuando NBC le preguntó si las políticas de Harris fueron inteligentes, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, respondió: “La gente está leyendo demasiado entre líneas lo que se ha publicado”.

En un editorial, el Washington Post -que durante décadas ha apoyado a los demócratas para la presidencia- dijo que Harris “en lugar de presentar un plan sustancial, desperdició el momento en trucos populistas”.

Jason Furman, quien presidió el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca de Barack Obama, dijo al New York Times que las medidas de especulación con los precios “no eran una política sensata” y podrían afectar la oferta. “Creo que la mayor esperanza es que termine siendo pura retórica y no realidad. No hay ventajas aquí, pero sí algunas desventajas”, afirmó.

Kenneth Rogoff, profesor de economía de Harvard, dijo a CNN que no creía que la especulación de precios corporativa tuviera “mucho que ver” con la inflación. “Espero que ella se retracte de esto, tuvo algunas buenas ideas, algunas ideas mixtas. Esta fue una idea horrible”, dijo.

El sábado, Trump criticó las políticas económicas de Harris en un mitin en Pensilvania, un estado clave, y dijo que ella abogaba por un “control de precios comunista” que conduciría a “escasez de alimentos, racionamiento, hambre y una inflación dramáticamente mayor”.