¿Marcha atrás después del revuelo global? Ahora la Casa Blanca asegura que Trump "no se ha comprometido" a enviar tropas de EEUU a Gaza

Por: Financial Times

La Casa Blanca intentó calmar los temores de una intervención militar estadounidense prolongada en Gaza y aseguró que el plan de Donald Trump de asumir el control del enclave palestino no significa necesariamente poner “botas sobre el terreno”.



La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que si bien el presidente había hecho una “propuesta histórica para que Estados Unidos tome el control de Gaza ”, “no se había comprometido” a enviar tropas estadounidenses “todavía”.



“Se le ha dejado muy claro al presidente que Estados Unidos debe participar en este esfuerzo de reconstrucción”, indicó el miércoles. “Eso no significa que haya tropas sobre el terreno en Gaza. No significa que los contribuyentes estadounidenses financiarán este esfuerzo”.



Los comentarios de Leavitt llegan un día después de que Trump causara revuelo en Estados Unidos y en todo el mundo con una propuesta de que Estados Unidos debería " tomar el control " del enclave palestino y que toda su población de 2,2 millones debería ser reasentada.



Leavitt aclaró que los residentes del enclave serían “reubicados temporalmente” mientras se reconstruye la franja.





La idea fue recibida con entusiasmo por los funcionarios israelíes, y el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo el jueves por la mañana que había ordenado a los militares que prepararan un plan para permitir que los habitantes de Gaza abandonaran el enclave destrozado "voluntariamente". Katz dijo que esto incluiría opciones de salida por tierra, mar y aire, pero no dio más detalles.





Reacción republicana

Sin embargo, las propuestas de Trump provocaron indignación en el mundo árabe y una reacción hostil incluso de muchos miembros de su propio partido en Estados Unidos, y algunos republicanos dijeron que se alejaban de su agenda de “Estados Unidos primero” y de su crítica de larga data a la intervención estadounidense en guerras extranjeras “interminables”.



“Pensé que habíamos votado por Estados Unidos primero”, dijo Rand Paul, senador republicano de Kentucky. “No tenemos por qué pensar en otra ocupación más para arruinar nuestro tesoro y derramar la sangre de nuestros soldados”.



Josh Hawley, senador republicano de Missouri, se hizo eco de sus preocupaciones: “No creo que sea el mejor uso de los recursos de Estados Unidos gastar un montón de dinero en Gaza”, dijo al Jewish Insider.



Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, calificó el plan de “problemático”.



“Creo que la mayoría de los habitantes de Carolina del Sur probablemente no estarían entusiasmados con la idea de enviar a los estadounidenses a tomar el control de Gaza”, dijo.



Los miembros del gabinete de Trump buscaron rápidamente tranquilizar al partido y al público estadounidense sobre la propuesta, sin proporcionar detalles sobre cómo funcionaría.



El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la propuesta del presidente “no fue pensada como una medida hostil”, sino más bien como una “oferta para reconstruir”.



“Lo que está ofreciendo muy generosamente es la capacidad de Estados Unidos de ir y ayudar con la remoción de escombros, ayudar con la remoción de municiones, ayudar con la reconstrucción, la reconstrucción de hogares y negocios y cosas de esta naturaleza, para que la gente pueda regresar”, dijo.



El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Trump estaba “dispuesto a pensar de manera innovadora” sobre el tema, pero se negó a proporcionar detalles sobre si se estaba considerando una posible participación militar.



“Esperamos trabajar con nuestros aliados, nuestros homólogos, tanto a nivel diplomático como militar, para analizar todas las opciones, pero ciertamente no nos adelantaremos al presidente ni proporcionaremos detalles sobre lo que podemos o no podemos hacer”, dijo.



Los demócratas, por su parte, acusaron a Trump de apoyar la “limpieza étnica” en el enclave y acusaron al presidente de abandonar las necesidades de los votantes estadounidenses de enviar fondos a una región distante.



“Simplemente dijo que la política de Estados Unidos será desplazar por la fuerza a dos millones de palestinos de la Franja de Gaza”, dijo Chris Van Hollen, senador demócrata de Maryland. “Eso es limpieza étnica con otro nombre”.



La congresista demócrata Rashida Tlaib dijo: “Está perfectamente de acuerdo en cortarles los fondos federales a los trabajadores estadounidenses mientras el financiamiento al gobierno israelí continúa fluyendo”.