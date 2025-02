Trump dice que EEUU tomará el control de la Franja de Gaza y reubicará a los palestinos en Egipto y Jordania

Por: Financial Times

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos “tomará el control” de la Franja de Gaza y que los palestinos deberían abandonar permanentemente el enclave, en el indicio más claro hasta el momento de que quiere que los 2,2 millones de habitantes sean reasentados en países como Egipto y Jordania.

Durante sus conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca este martes, Trump dijo que "todos" los palestinos en Gaza deberían "ser reasentados".

“Estados Unidos se apoderará de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos propietarios y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas en el sitio”, dijo.

Cuando se le preguntó si enviaría tropas estadounidenses a Gaza, Trump dijo: "Haremos lo que sea necesario, vamos a hacernos cargo de esa parte, la vamos a desarrollar, vamos a crear miles de miles de empleos. Es algo de lo que Medio Oriente va a estar muy orgulloso"..

Desplazamiento forzado

La propuesta de Trump pondría fin a décadas de política estadounidense y alimentaría la indignación en todo el mundo árabe, donde los aliados de Washington han advertido durante mucho tiempo contra el desplazamiento forzado de palestinos.

Egipto y Jordania ya han rechazado los planes de Trump de reasentar a los palestinos fuera de Gaza después de que el mes pasado el presidente de Estados Unidos dijera que era hora de “limpiar” el enclave.

Los árabes consideran que tales medidas son similares a las de 1948, cuando cientos de miles de palestinos fueron obligados a abandonar sus hogares o huyeron en los combates que acompañaron la fundación de Israel. Los palestinos se refieren a ese período como la Nakba o catástrofe.

El desplazamiento forzado de palestinos también sacudiría a los aliados occidentales de Estados Unidos, que durante mucho tiempo han apoyado una solución de dos Estados al prolongado conflicto palestino-israelí.

Pero Trump redobló su apuesta este martes, describiendo a Gaza como un “sitio de demolición” y diciendo que espera que El Cairo y Ammán, que reciben grandes cantidades de ayuda estadounidense, acepten a los palestinos.

El rey Abdullah de Jordania se reunirá con Trump la próxima semana en Washington para exponer sus argumentos en contra de la propuesta.

"Un lugar mucho mejor"

Israel ha reducido gran parte de la franja densamente poblada a un páramo cubierto de escombros desde que lanzó una feroz ofensiva de represalia tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, con las fuerzas israelíes bombardeando Gaza desde aire, tierra y mar.

Las potencias árabes y europeas esperan que un frágil acuerdo de alto el fuego y rehenes entre Israel y el grupo militante palestino conduzca a un fin permanente de la guerra que permitiría comenzar la reconstrucción de la franja.

Pero Trump dijo: “Si podemos encontrar el terreno adecuado, o numerosos terrenos, y construirles lugares realmente bonitos con mucho dinero en el área”... Creo que eso sería mucho mejor que regresar a Gaza, que ha sufrido décadas y décadas de muerte”.

Programa nuclear de Teherán

Se esperaba que Trump y Netanyahu discutieran el alto el fuego en Gaza, así como también sobre Irán y su programa nuclear.

Poco antes de reunirse con Netanyahu, quien considera el programa nuclear de Teherán una amenaza existencial para Israel, Trump firmó un memorando que ordenaría a su gobierno imponer “máxima presión” sobre Irán.

Los funcionarios estadounidenses describieron la medida como una herramienta para presionar a Teherán para que regrese a la mesa de negociaciones para discutir el programa nuclear de Irán.

Mientras lo firmaba, Trump no indicó qué tipo de sanciones usaría contra Irán, pero dijo que buscaría hablar con los líderes de la república islámica sobre un posible acuerdo para poner fin a la crisis nuclear.

"Veremos si podemos llegar a un acuerdo con Irán y si todos podemos vivir juntos", dijo.

Trump dijo que no estaba “contento” con firmar el memorando, pero que no tenía otra opción. “Es muy simple. Irán no puede tener un arma nuclear”, añadió.

Alza del petróleo

Como parte del esfuerzo, Trump indicó que buscaba frenar las exportaciones de petróleo de Irán y dijo que Estados Unidos tiene “el derecho” de bloquear la venta de crudo iraní a otras naciones.

Los futuros del crudo Brent cotizaban alrededor de US$ 76 el barril después de que se firmara el memorando, muy por encima del mínimo del martes de alrededor de US$ 74,15.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha manifestado durante semanas una mayor disposición a aceptar un acuerdo negociado para asegurar el alivio de las sanciones y aliviar la presión económica interna.

Su gobierno también ha dejado claro que quiere evitar una confrontación militar con Estados Unidos e Israel.

Trump montó una campaña de “máxima presión” contra Irán en su primer mandato como presidente después de abandonar un acuerdo nuclear de 2015 que Teherán firmó con las potencias mundiales. Se impusieron sanciones estadounidenses a la república islámica.

En respuesta, Teherán incrementó su actividad nuclear y ahora está enriqueciendo uranio cerca del nivel apto para armas.

Las sanciones de Trump contra Irán se mantuvieron vigentes durante la administración de Joe Biden, pero los analistas dijeron que no las implementó tan estrictamente como buscaba revivir el acuerdo nuclear con Irán y aliviar la crisis.

Irán y Hezbolá

Netanyahu ha dejado claro que su gobierno quiere mantener la presión sobre Irán después de más de un año de conflicto entre Israel y militantes respaldados por Teherán tras el ataque de Hamás al Estado judío.

El año pasado, Israel e Irán intercambiaron dos veces disparos directos de misiles entre sí cuando su larga guerra en la sombra salió a la luz. Netanyahu afirmó que los ataques israelíes destruyeron gran parte de las defensas aéreas de Irán.

Israel también asestó una serie de golpes devastadores a Hezbolá, el grupo militante libanés y representante más importante de Irán, y muchos expertos dijeron que la república islámica se encuentra en su punto más vulnerable en décadas.

Netanyahu ha prometido durante mucho tiempo impedir que Irán desarrolle un arma nuclear y podría buscar el apoyo de Estados Unidos para lanzar más ataques contra la república, según los analistas.