Trump impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio en EEUU

Donald Trump dijo el lunes que impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, ampliando sus conflictos comerciales al sector de los metales en un nuevo estallido de proteccionismo de Washington.

El presidente estadounidense hizo el anuncio durante una reunión informativa con periodistas mientras volaba desde su propiedad de Mar-a-Lago en Florida para asistir al Super Bowl en Nueva Orleans el domingo por la noche.

Además de las medidas sobre los productos de acero y aluminio, Trump dijo que más adelante en la semana revelará nuevos aranceles recíprocos dirigidos a las importaciones de una amplia gama de países que imponen gravámenes a las exportaciones estadounidenses.

Los aranceles prometidos al acero y al aluminio llegan mientras Trump ha iniciado su segundo mandato con una política comercial agresiva que ha sacudido los mercados cambiarios mundiales, generado temores de un nuevo estallido de inflación en Estados Unidos y apuntado a los principales socios comerciales de Estados Unidos.

La semana pasada, Trump estuvo a punto de imponer aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México, dos países vecinos de Estados Unidos, pero luego les ofreció una prórroga de 30 días. Sin embargo, el gobierno siguió adelante con aranceles del 10% a las importaciones chinas, lo que desencadenó represalias de Pekín que entraron en vigor el domingo.

Canadá, China y México son los mayores exportadores de productos de acero y aluminio a Estados Unidos, pero los gravámenes propuestos por Trump podrían potencialmente atrapar a países desde Brasil hasta Alemania y Corea del Sur.

Algunos sindicatos estadounidenses y productores nacionales han defendido la imposición de aranceles a las importaciones de metales, pero corren el riesgo de aumentar los costos de los insumos para una amplia gama de fabricantes estadounidenses. En 2023, Estados Unidos importó US$ 82.100 millones de acero y hierro y US$ 27.400 millones de aluminio, mientras que exportó US$ 43.300 millones de acero y hierro y US$ 14.300 millones de aluminio.

En respuesta a la promesa de Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio, la Comisión Europea dijo: “Reaccionaremos para proteger los intereses de las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos de medidas injustificadas”, y agregó que no había recibido ninguna notificación oficial de nuevos gravámenes.

Trump apuntó a la industria de los metales durante su primer mandato, imponiendo un arancel del 25% al acero y del 10% al aluminio, antes de otorgar posteriormente exenciones a varios socios comerciales, incluidos Canadá y México.

La UE tomó represalias a los aranceles a los metales que Trump impuso en 2018 imponiendo gravámenes a una serie de importaciones estadounidenses, entre ellas el whisky bourbon, las motocicletas Harley Davidson y las lanchas a motor.

Posteriormente, Joe Biden llegó a un acuerdo con la UE, reemplazando los aranceles con un sistema de cuotas, pero eso también permitió la reimposición de derechos este año si las conversaciones entre las partes no lograban avances.

Tras el último plan de Trump sobre aranceles a los metales, el dólar subió un 0,1% el lunes frente a una canasta de monedas que incluye al euro, el yen y la libra. El aluminio comercializado en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,4% a US$ 2.639 por tonelada.

Las acciones de las siderúrgicas surcoreanas Hyundai Steel y Posco Holdings cayeron un 2% y un 0,8%, respectivamente, obteniendo un rendimiento inferior al del índice de referencia Kospi.

Las acciones de ArcelorMittal, uno de los mayores productores de Europa, cayeron un 2,5%.

El Ministerio de Industria, Comercio y Energía de Seúl celebró el lunes una reunión de emergencia con ejecutivos de la industria siderúrgica para tratar de obtener más detalles. “Responderemos de manera conjunta y activa para minimizar el impacto en nuestras empresas”, afirmó.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que las empresas de su país “tienen inversiones significativas en la industria siderúrgica estadounidense, creando miles de puestos de trabajo tanto en Estados Unidos como en Australia”.

"Seguiremos defendiendo el interés nacional de Australia ante la administración estadounidense", afirmó Albanese.

La industria siderúrgica ha sido históricamente un foco de tensiones comerciales y el año pasado varios países introdujeron gravámenes a las importaciones. Estados Unidos triplicó sus aranceles al acero chino el año pasado, mientras que la UE lanzó una investigación antidumping sobre los productos de acero revestido de estaño de China. México y Brasil también aumentaron los aranceles.

La última promesa de Trump se produce cuando la Casa Blanca se ha comprometido a bloquear la adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel tras la decisión de Joe Biden de hacer lo mismo.

Pero Trump ha dicho que trabajará para permitir una gran inversión, aunque no una participación mayoritaria, en el productor con sede en Pensilvania por parte de su rival japonés, e insistió en que los aranceles ayudarían. “Los aranceles harán que [US Steel] tenga mucho éxito. Y creo que tiene una buena gestión”, dijo Trump.

Las acciones de Nippon Steel cayeron un 0,4% el lunes en Tokio.

Trump no dijo exactamente cómo pensaba aplicar los aranceles recíprocos que prometió anunciar en los próximos días.

“Muy simple, si nos cobran, les cobramos”, dijo.