Trump presiona a Powell para que la Fed recorte la tasa de interés

Por: Financial Times

Donald Trump aumentó la presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, para que recorte los costos de endeudamiento, preparando un posible enfrentamiento entre los dos hombres a menos de una semana de que el banco central estadounidense se reúna para fijar la tasa de interés.

Durante una comparecencia en el Despacho Oval el jueves para firmar varias nuevas órdenes ejecutivas, Trump dijo que conocía la tasa "mucho mejor" que la Fed, y que le gustaría verlos bajar "mucho".

Se espera que el banco central estadounidense mantenga su tipo de interés de referencia entre el 4,25% y el 4,5% la próxima semana, marcando una pausa tras tres recortes consecutivos desde septiembre.

La Fed ha señalado un ritmo más lento de los recortes de este año con algunos funcionarios preocupados de que el plan de Trump para aumentar los aranceles, recortar los impuestos y tomar medidas enérgicas contra la inmigración obstaculizará los esfuerzos para batir de nuevo la inflación al 2%.

"Las preocupaciones [de la Fed] no son sólo sobre los aranceles, sino también el reconocimiento de que la política fiscal no va a ayudar a reducir la inflación", dijo Mahmood Pradhan, economista de Amundi.

Pero la postura más cauta de la Fed la pone en rumbo de colisión con el nuevo presidente estadounidense.

Trump dijo el jueves que esperaba que la Fed escuchara sus demandas y que hablaría con Powell "en el momento adecuado".

"Creo que conozco las tasas de interés mucho mejor que ellos, y creo que los conozco ciertamente mucho mejor que el principal encargado de tomar esa decisión", dijo Trump. "Si no estoy de acuerdo, lo haré saber".

Trump elevó a Powell a la presidencia de la Fed durante su primer mandato, pero a menudo fue crítico con él, especialmente por no recortar los tipos lo suficientemente rápido en 2019. El presidente indicó en campaña el año pasado que no intentaría destituir a Powell antes de que expire su mandato en 2026.

"Si la Fed sigue manteniendo los tipos donde están y él piensa que sería genial obtener un impulso de tipos más bajos, entonces hay una posibilidad real de conflicto", dijo Douglas Holtz-Eakin, presidente del American Action Forum, un instituto político de centro-derecha.

Algunos economistas han dicho que si las políticas de Trump empujan los precios al alza, podría obligar a la Fed a frenar nuevos recortes o incluso a elevar los costos de endeudamiento.

"Si la Administración hace cosas que realmente empiecen a elevar la tasa de inflación, el mandato de la Fed es bastante claro: subirán los tipos. Y si lo hacen, se llevarán un buen golpe [de Trump]", dijo Mark Blyth, profesor de economía de la Universidad Brown.

OPEP y OTAN

Trump aprovechó un discurso ante ejecutivos en Davos a primera hora del jueves para decir que quería que las tasas bajaran "en todo el mundo", y pidió al cártel de la OPEP que bajara los precios del petróleo para que eso ocurriera.

"Me gustaría que bajaran los precios del petróleo, y cuando baje la energía, eso eliminará gran parte de la inflación. Eso hará bajar automáticamente las tasas de interés", dijo Trump.

También planteó el jueves nuevas dudas sobre el compromiso de Washington con la OTAN y pidió más gasto en defensa a los aliados de EE.UU. en el tratado.

"No nos están protegiendo", dijo refiriéndose a los países de la OTAN. "Nosotros les protegemos a ellos. Así que no creo que debamos gastar, no estoy seguro de que debamos gastar nada, pero sin duda deberíamos ayudarles. Pero deberían subir su 2% [del PIB en gasto de defensa] al 5%".

Los comentarios de Trump sobre la OTAN se produjeron un día después de que el recién investido secretario de Estado, Marco Rubio, "reafirmara el compromiso de EE.UU." con el grupo, según un registro de su conversación con el secretario general de la alianza, Mark Rutte.

Entre las otras órdenes ejecutivas que Trump firmó el jueves figura la que crea una reserva nacional de criptodivisas y otra para autorizar la divulgación de los archivos federales sobre los asesinatos del presidente John F. Kennedy, el exfiscal general Robert F. Kennedy y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr.

"El pueblo estadounidense merece transparencia y verdad" sobre los asesinatos, dijo Trump. "Mucha gente está esperando esto desde hace años, décadas, y todo será revelado".