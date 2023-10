Massa amenaza con cortar las exportaciones de combustible debido a la escasez

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, anunció el domingo que los productores de petróleo de Argentina no podrán exportar a menos que aumenten el suministro de combustible para abordar la escasez en el país. "Si el suministro de combustible no se resuelve antes de la medianoche del martes, las empresas no podrán enviar barcos de exportación a partir del miércoles", dijo Massa a los periodistas en la provincia de Tucumán. "El petróleo de los argentinos pertenece primero a los argentinos".

Massa añadió que algunas empresas estaban reteniendo suministros de combustible en apuestas a que el gobierno devaluaría la tasa de cambio oficial después de las elecciones presidenciales de la semana pasada.

Estos comentarios se producen en medio de la escasez de combustible que ha generado largas filas en las estaciones de servicio y cierres de gasolineras, ya que la escasez de dólares del gobierno dejó varados en el mar a barcos que esperaban importar combustible.

Los productores de petróleo y gas de Argentina dijeron en un comunicado conjunto el sábado que la escasez de combustible se "normalizará" en los próximos días. Argentina anunció la semana pasada que importaría 10 envíos de combustible en buques cisterna en los próximos días para abordar la escasez debido a un aumento en la demanda, además de aumentar la capacidad de refinación.

Argentina produce la mayoría del combustible que utiliza internamente, pero todavía es un importador neto de gas natural.