Disney planea duplicar su inversión en parques temáticos a US$ 60 mil millones en un plazo de 10 años

El gigante del entretenimiento estadounidense The Walt Disney Company indicó este martes al regulador bursátil de Estados Unidos que planea duplicar su inversión en su segmento de parques temáticos hasta US$ 60 mil millones en un plazo de 10 años.

Disney quiere ampliar la capacidad de sus parques temáticos y sus líneas de cruceros en EEUU y el extranjero y "priorizar proyectos en los que se anticipan fuertes rendimientos" con esa inversión, que supone "casi el doble" respecto a la del anterior decenio, según indicó a la Comisión del Mercado de Valores (SEC, sigla en inglés).

En un documento adjunto para la SEC, la compañía señaló que su segmento de Parques, Experiencias y Negocios tuvo una facturación de US$ 32.300 millones y un beneficio operativo de US$ 9.200 millones aproximadamente en el último año, que muestra una notable recuperación tras el parón de 2020 por la pandemia.

Disney, que trajo de regreso a su director ejecutivo Bob Iger para poner orden en el negocio, está acometiendo una reestructuración para mejorar la eficiencia y ahorrar costos de US$ 5.500 millones, lo que implicó la reducción de unos 7 mil empleos en la primera mitad de este año.

En una entrada de blog, la empresa apuntó este martes que Iger y el principal responsable de parques temáticos, Josh D'Amaro, se reunirán con inversores en el Disney World Resort de Orlando (Florida) para abordar los planes de inversión a 10 años, en los que destacó la importancia de sus contenidos, sus propiedades y sus seguidores.

En ese sentido, hizo énfasis en la vasta extensión de terrenos que tiene en propiedad, incluyendo "unos 1.000 acres para un posible desarrollo futuro; para ampliar espacios de parques temáticos en los sitios existentes, lo que equivaldría a siete nuevos Parques Disneyland".

En agosto, la empresa presentó unos resultados del tercer trimestre fiscal que arrojaron pérdidas por US$ 460 millones frente a los US$ 1.409 millones que ganó en ese mismo lapso de 2022, si bien su facturación total se mantuvo al alza, a US$ 22.330 millones, un incremento de 4%.