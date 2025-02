Porsche destrona a Ferrari con la mayor colección de autos por sobre el millón de dólares

A fin de mes, cuando los entusiastas del automóvil se reúnan en Florida, EEUU, durante dos semanas, encontrarán 14 Porsches con estimaciones que rozan el millón de dólares, dos más que la docena de Ferraris con la misma distinción y muchos más que cualquier otra marca entre los 405 lotes totales que se ofrecen en tres casas de subastas.

Los Porsches de un millón de dólares están entrando en el selecto escalón de precios que antaño dominaban los Ferrari en importantes subastas de todo el mundo. El aumento refleja el deseo de los coleccionistas y su capacidad financiera para crear colecciones importantes en torno a una marca favorita, dice Steve Serio, corredor de automóviles para multimillonarios con sede en Boston.

Los Porsche siempre han sido valiosos, pero no tanto como los multimillonarios Ferrari GTO, LM y Testarossas. Pero Porsche está cada vez más cerca de conseguirlo a medida que aumenta el número de compradores que amasan colecciones de la histórica marca.

"Muchos de los coches que ha fabricado Porsche han entrado en ese espectro", dice Serio sobre la referencia del millón de dólares. "Lo que está impulsando esto es que hay mucha más gente que quiere tener una colección de Porsche que una de Ferrari, sobre todo porque una verdadera colección de Ferrari es (financieramente) inalcanzable para la mayoría de la gente".

Las ventas comienzan el jueves con ModaMiami en el Hotel Biltmore de Coral Gables. El siguiente fin de semana, del 6 al 9 de marzo, tendrá lugar el Amelia by Hagerty Inc., prestigioso concurso de elegancia que se celebra desde hace 30 años en el Ritz-Carlton Amelia Island, con subastas organizadas por Broad Arrow y Gooding Christie's.

En total, el precio medio estimado de los vehículos ofertados es de US$ 658.642, frente a los US$ 563.940 de 2024, según el índice de coches clásicos K500. Pero los coches extremadamente raros, como el Ferrari 375 MM Berlinetta de 1955 ofrecido por Gooding (estimado entre US$ 8 y 10 millones), atraerán probablemente el mayor interés en un mercado de coleccionismo que algunos analistas califican de lento.

La flota de Porsches de alta gama

Es la manada de Porsches de alta gama lo que puede sorprender a los observadores del mercado. Aunque la marca ha gozado durante mucho tiempo de seguidores de culto y está registrando ventas récord y elevados precios de sus modernos deportivos 911, solo en los últimos años se ha podido esperar que cualquier Porsche clásico, aparte de los modelos más elitistas, como un 917 de carreras, supere el millón de dólares. En 2022, un Porsche Carrera GT se vendió por US$ 1,9 millones en Bring a Trailer, estableciendo entonces un récord para el modelo y la plataforma de venta online.

Tanto RM Sotheby's como Gooding Christie's se disputan el título del Porsche más caro vendido en las subastas de Florida.

RM Sotheby's ofrece un 959 Sport de 1988 por un precio estimado de entre US$ 5,5 y 6,5 millones, y Gooding ofrece un 959 Komfort de 1988 valorado entre US$ 2 y 2,5 millones.

O el más vendido podría ser el RUF CTR «Yellowbird» de 1989 que Gooding Christie's ofrece con una estimación superior a los US$ 6 millones. Este modelo, uno de los 29 fabricados y uno de los nueve pintados de amarillo, tiene sólo dos propietarios y apenas 1.000 millas desde su fabricación.

La fuerza posventa del superdeportivo híbrido más reciente de Porsche también se muestra con un par de 918 Spyder: un 918 «Weissach» Spyder de 2015 en RM Sotheby's (US$ 3 millones) y un 918 Spyder de 2015 en Broad Arrow (US$ 2,4 millones). Y RM Sotheby's ofrecerá un ejemplar de 2005 del predecesor del 918, el Carrera GT, por entre US$ 1,4 y 1,7 millones.

Los Porsches más antiguos que superan el millón de dólares son el 356 A 1600 GS/GT Carrera Speedster de 1959, que según Gooding Christie's vale entre US$ 900.000 y 1,2 milloness, y el 904 Carrera GTS de 1964, cuya venta se estima entre US$ 1,5 y 1,8 millones de dólares. Porsches de modelos posteriores se acercan a ese precio, como el Porsche 911 GT2 RS «Weissach» de 2019 y el Porsche 911 Turbo S Lightweight de 1993, ambos de los cuales RM Sotheby's estima que podrían alcanzar el millón de dólares.

Incluso el humilde Porsche 914 figura en la lista de los más vendidos. Con una estimación US$ 1 millón, Gooding Christie's ofrecerá un 914/6 GT naranja de 1970 con una restauración impecable y abundante documentación (incluido un informe de 65 páginas del ganador de las 24 Horas de Le Mans, Jürgen Barth).