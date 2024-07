Biden admite a un cercano aliado que está sopesando si continuar en la carrera en EEUU, dice el New York Times

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente Joe Biden admitió a un aliado clave que sabe que tal vez no pueda salvar su candidatura en Estados Unidos si no puede convencer al público en los próximos días de que está preparado para el puesto, después de un desastroso desempeño en el debate de la semana pasada, indicó este miércoles The New York Times.

“Él sabe que si tiene dos eventos más como ese, estaremos en un lugar diferente” al final del fin de semana, dijo el aliado, citado por el medio estadounidense, refiriéndose al desempeño vacilante y desenfocado de Biden en el debate. La persona habló bajo condición de anonimato para discutir una situación delicada, indicó el NYT.

Joe Biden bajo nueva presión para abandonar la carrera mientras se extiende la preocupación demócrata

De acuerdo con la versión, Biden todavía está profundamente inmerso en la lucha por la reelección, pero entiende que sus próximas apariciones luego del festivo de mañana, incluida una entrevista programada para el viernes con George Stephanopoulos de ABC News y paradas de campaña en Pensilvania y Wisconsin, deben obligatoriamente resultar bien.

La vicepresidenta Harris es la primera opción para sustituir a Biden si se retira, según fuentes demócratas