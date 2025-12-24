Arreglos en el hogar y refinanciamiento de deudas: las tendencias en créditos de consumo
Los hombres de entre 30 y 40 años registraron el mayor número de solicitudes de préstamos.
En 2025, el destino de los recursos solicitados a través de créditos de consumo fue dirigido principalmente a pagos de deudas y arreglos en el hogar.
Según el gerente de medios de pago y marketing de Banco Falabella, Ignacio Bravo, durante este año, los arreglos de hogar y las compras de automóviles fueron los principales motivos para solicitar un préstamo.
La gerenta general de Caja La Araucana, Francisco Sepúlveda, coincidió, ya que entre las principales solicitudes en la entidad un 43% estuvo destinadas a la mantención, pago de cuentas y otras necesidades de una vivienda, mientras que el 23% fue para refinanciar una deuda pendiente, 6% para salud y 4% destinado a educación.
El 43% de los préstamos estuvo destinado a la mantención de una vivienda.
Perfil del solicitante
La jefa de créditos en Santander Chile, Natalia Fernández, recalcó que el perfil del solicitante correspondió a hombres (62%), con una fuerte concentración entre los 30 y 40 años (36%).
En tanto, los extremos etarios mostraron una menor participación: 6% son jóvenes entre 18 y 25 años, y 4% personas mayores de 65 años.
Desde el punto de vista del estado civil, el 75% de los postulantes son solteros. Asimismo, 85% correspondió a trabajadores dependientes, “lo que refuerza un perfil de ingresos estables y formales”, explicó la ejecutiva.
Sobre los plazos, la entidad recalcó que en los últimos años se han mantenido estables, con una duración promedio de 30 meses.
Deudores
El investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Antonio Espinoza, afirmó que, a septiembre de 2025, el tramo monetario donde estaba el mayor número de deudores en cartera de consumo correspondía al tramo de hasta las UF 20.
Además, el número de deudores promedio en esta cartera, entre enero y septiembre de este año, ascendió a 1.355.983, lo que significó un aumento de 8,3% respecto al mismo período de 2024.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
