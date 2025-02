Caída en las utilidades y gastos por la integración marcan las últimas cifras de Security y Bicecorp en la recta final de la fusión

Grupo Security detalló que sus gastos aumentaron, en gran parte, por asesorías asociadas al proceso de integración que suman US$ 14,6 millones.

En medio de la adquisición de Grupo Security por parte de Bicecorp del Grupo Matte -que generará, mediante una fusión, el séptimo mayor banco de la plaza y nuevo holding financiero que tendrá una valorización de US$ 3.130 millones- ambas entidades reportaron sus estados financieros al cierre de 2024.

Este martes en la noche, Grupo Security reportó que en el ejercicio anotó US$ 157 millones en utilidades, esto es, un 20,8% menos que en 2023, principalmente por un menor beneficio en el negocio bancario y factoring, según las cifras que informó el holding en su análisis de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Asimismo, los gastos corporativos y de áreas de apoyo totalizaron US$ 34,2 millones, lo que significó un aumento anual de 218%. Según detalló Security, este incremento se explicó, en gran parte, por gastos por asesorías asociados al proceso de integración que llegaron a US$ 14,6 millones en 2024.

El gerente general de Grupo Security, Fernando Salinas, explicó en el análisis razonado que, “nuestra compañía ha cerrado 2024 con sólidos resultados, confirmando que, en un entorno desafiante, seguimos siendo competitivos en la industria financiera y entregando soluciones a las necesidades planteadas por nuestros clientes”.

Agregó que “el desempeño positivo en nuestros negocios nos posiciona de manera óptima para la integración con Bicecorp, un proceso que fortalecerá aún más nuestros resultados y abrirá nuevas oportunidades de crecimiento”.

Posteriormente, a través de un comunicado prensa difundido este miércoles, el presidente del holding, Renato Peñafiel, se refirió al proceso de integración, señalando que “la OPA en curso, cuyo cierre está contemplado para el 26 de febrero, es una oportunidad para que nuestros accionistas participen en un holding más grande en la industria financiera, con sinergias que impulsarán la eficiencia y la rentabilidad de la nueva entidad”.

En tanto, Bicecorp ya había reportado sus ganancias en 2024. La entidad informó que éstas ascendieron a US$ 204 millones, anotando una caída de 10,5% respecto a 2023, cuando la utilidad obtenida fue de US$ 228 millones.

Según señaló el holding en sus estados financieros, esta reducción en el resultado se explicó principalmente por la utilidad obtenida por sus filiales Banco Bice y Bice Vida.

Resultados de los bancos

Al igual que el año anterior, el 69% de las ganancias de Bicecorp provinieron de su banco. Este anotó una caída interanual de sus beneficios de 9,3%, llegando a US$ 144 millones, la que se compara negativamente con la utilidad de 2023, que ascendió a US$ 159 millones.

Parte de esta disminución se debió a “una menor utilidad en sus áreas comerciales asociada a una disminución en sus ingresos por remuneraciones de saldos vista y a un mayor gasto en provisiones de riesgo de crédito”, explicó Bicecorp.

Además, la firma añadió que esto fue compensado en parte “por el crecimiento de los ingresos de su negocio de tesorería y balance, dado el escenario actual de niveles y evolución de tasas de interés”.

Asimismo, la entidad bancaria informó que la utilidad obtenida permitió generar una rentabilidad sobre el patrimonio de un 15,3% y una rentabilidad sobre los activos de un 1,3%.

En tanto, la utilidad consolidada de Banco Security alcanzó los US$146 millones a diciembre de 2024, registrando una caída de 18,2% interanual, influenciada por un ajuste en el margen financiero de las áreas comerciales debido a la disminución de tasas durante el período y al pago de la Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de las Colocaciones (FCIC) al Banco Central.

El análisis razonado sostuvo que la rentabilidad promedio del banco -medida como la utilidad a diciembre de 2024 sobre patrimonio promedio- alcanzó 15,9%.

Negocio asegurador

En el caso del negocio asegurador, a diciembre de 2024, las ganancias de Bice Vida, disminuyeron 8,9% en comparación al año anterior, llegando a los US$ 65 millones.

La compañía sostuvo que esta menor utilidad se debió “a un margen de seguros más negativo asociado a una mayor siniestralidad en las líneas de seguros colectivos vida, salud y desgravamen”, y añadió que esto fue compensado, en parte, por un mejor resultado financiero.

La prima directa de la compañía a diciembre alcanzó los US$ 738 millones, lo que consignó una cifra 20% mayor a la obtenida en el ejercicio del año 2023. Esto, asociado principalmente al negocio de Seguros de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), donde a Bice Vida se le asignó la administración de tres fracciones de mujeres de la licitación 2024, lo que implicó un incremento en sus primas de 308% con respecto a diciembre de 2023.

En contraste, Vida Security registró un crecimiento de 7% anual en sus ganancias al obtener un resultado de US$ 43,2 millones al cierre de 2024. Según el holding se debió al mayor volumen de primas, que ascendió a US$ 561 millones -con un incremento interanual de 13,7%- principalmente por mayores ventas de rentas vitalicias e individuales, junto con un mayor resultado en inversiones, que totalizó US$ 207 millones.

Así, la participación de mercado fue de 6,8% en prima total y 7,7% en rentas vitalicias.