Ecosistema fintech crece 15% en 2025 y más de la mitad ya tiene operaciones fuera de Chile
Según un informe de FinteChile, una de cada cuatro empresas declara movilizar más de US$ 500 millones anuales, mientras que otro 24% supera los US$ 15 millones al año.
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Los bancos continúan siendo los principales socios estratégicos del ecosistema, concentrando el 48% de las alianzas reportadas.
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