Ecosistema fintech crece 15% en 2025 y más de la mitad ya tiene operaciones fuera de Chile

Según un informe de FinteChile, una de cada cuatro empresas declara movilizar más de US$ 500 millones anuales, mientras que otro 24% supera los US$ 15 millones al año.

La industria fintech chilena sigue ganando tamaño y escala. De acuerdo con el informe "Mapa Fintech Chile 2026", elaborado por FinteChile, el ecosistema alcanzó las 557 empresas operando en el país durante 2026, lo que representa un crecimiento de 15,3% respecto de 2024. El avance estuvo impulsado principalmente por las firmas extranjeras, que aumentaron 24,3% en el período, mientras que las compañías de origen local crecieron 11,8%.

Pero el desarrollo del sector ya no se mide únicamente por el número de actores. Según el documento, una de cada cuatro empresas declara movilizar más de US$ 500 millones anuales, mientras que otro 24% supera los US$ 15 millones al año, reflejando la presencia de modelos de negocio que han alcanzado una escala relevante dentro del sistema financiero.

Al mismo tiempo, el ecosistema mantiene una fuerte presencia emprendedora. Esto, porque el 56% de las firmas corresponde a pequeñas y medianas empresas, mientras que un 15% son microempresas. Además, casi la mitad de las fintech consultadas asegura no haber recibido financiamiento de terceros, lo que evidencia el peso que aún tienen los modelos autofinanciados dentro de la industria.

En ese escenario, la directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, sostuvo que “la industria fintech se ha consolidado como uno de los motores más relevantes de innovación, competencia y transformación del sistema financiero en Chile.

Los bancos continúan siendo los principales socios estratégicos del ecosistema, concentrando el 48% de las alianzas reportadas.

Expansión regional

El crecimiento internacional aparece como uno de los principales motores de la industria. El estudio muestra que el 52% de las fintech que operan en Chile ya cuenta con presencia en mercados extranjeros, mientras que entre aquellas que aún se concentran exclusivamente en el mercado local, un 62% planea expandirse en los próximos años. Perú, Colombia y México se consolidan como los principales destinos para esa expansión.

La directora de fintechs y digital partners para Chile, Paraguay y Bolivia de Mastercard, Astrid Eloff, plantea que este fenómeno responde, en parte, a las características del mercado local. “Dado el tamaño del mercado local, no sorprende que cerca del 70% de las fintechs chilenas nazcan con una visión global desde su origen”.

Madurez del ecosistema

Las cifras también muestran una industria que avanza hacia una etapa de mayor consolidación. Más de tres cuartos de las empresas encuestadas se encuentran en fases avanzadas de desarrollo: el 50,5% está escalando ventas y el 28,4% se encuentra en consolidación. En contraste, solo un 3,7% permanece en etapas de prototipo o producto mínimo viable.

Además, el fortalecimiento de las relaciones con actores tradicionales es otro de los rasgos que refleja esta evolución. Un 46,3% de las fintech declara mantener alianzas activas con bancos, aseguradoras u otras instituciones financieras, mientras que un 17% ha realizado colaboraciones puntuales sin formalizar acuerdos permanentes.

Los bancos continúan siendo los principales socios estratégicos del ecosistema, concentrando el 48% de las alianzas reportadas. Más atrás aparecen las compañías de seguros, con un 20%, y los actores del mercado de capitales, con un 13%.

El informe sitúa este avance en un momento clave para la industria. La implementación de la Ley Fintech y el despliegue del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) aparecen como factores que marcarán la siguiente etapa de desarrollo del sector, en un contexto donde el desafío ya no pasa únicamente por innovar, sino por transformar esa innovación en crecimiento sostenible y escalable.