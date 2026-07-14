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Ecosistema fintech crece 15% en 2025 y más de la mitad ya tiene operaciones fuera de Chile

Según un informe de FinteChile, una de cada cuatro empresas declara movilizar más de US$ 500 millones anuales, mientras que otro 24% supera los US$ 15 millones al año.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 20:40 hrs.

Sofía Fuentes FinTech Banca Startups tecnología mercado financiero sistema financiero
<p>Ecosistema fintech crece 15% en 2025 y más de la mitad ya tiene operaciones fuera de Chile</p>

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