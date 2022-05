Jazmín Jorquera, COO de Buda.com: "Creemos que el bitcoin ha mantenido sus fundamentos"

La gerenta de operaciones de Buda.com, Jazmín Jorquera, se refiere en entrevista con DF al contexto actual de masivas pérdidas en el mundo de las criptomonedas y el colapso de la stablecoin TerraUSD, que sumó mayores suspicacias en torno a la industria de activos digitales.

Jorquera explica la caída en un contexto de alzas de tasas de interés que han afectado a los activos de riesgo en general y reitera que los factores subyacentes de Bitcoin, que ha perdido más de la mitad de su valor desde noviembre, no se han visto afectados.

“Vemos con preocupación lo que pasa en otras criptomonedas y es lamentable, porque detrás de una moneda que se va a cero hay personas con inversiones detrás”.

- La última caída de Bitcoin y el resto de las criptomonedas, ¿era lo que ustedes esperaban que iba a pasar?

- Sí, era muy esperable que pasara esto, porque era muy lógico que los gobiernos iban a salir a tomar decisiones para contener la inflación. Bitcoin se mueve muy en relación con la inflación, entonces si esta sube, Bitcoin también sube, y como se está esperando contener la inflación con estas medidas, en el largo plazo se espera que la inflación baje, entonces el bitcoin absorbe esa especulación y ya empieza a bajar su precio. Nosotros lo teníamos hasta considerado en nuestras proyecciones de presupuesto.

- ¿Y qué se puede comentar sobre lo que ocurrió con las monedas estables?

- Ahí es un poquito complejo en particular por TerraUSD, que se supone que a través de un algoritmo se iba estabilizando, lo que por supuesto es muy riesgoso, porque en el fondo no tenía ningún respaldo para tener esa paridad. Y era algo que se venía comentando.

Nosotros somos principalmente creyentes de Bitcoin y siempre estamos con mucho cuidado en lo que respecta a las otras criptomonedas, porque no son tan robustas como lo es Bitcoin.

- ¿El colapso de TerraUSD y sus efectos colaterales no les preocuparon cuando se encontraban en el momento más álgido?

- Nosotros creemos que Bitcoin sigue manteniendo sus fundamentos, no ha cambiado en nada. Pero por supuesto que vemos con preocupación lo que pasa en otras criptomonedas y es lamentable, porque detrás de una moneda que se va a cero, hay personas con inversiones detrás.

También es preocupante porque de alguna u otra forma va a haber ciertas autoridades que se van a agarrar de esto y van a querer decir millones de cosas con respecto al mercado de las criptomonedas.

- ¿Qué escenarios se abren para el inversionista cripto en el trimestre actual?

- Inversionistas grandes en general están mucho más metidos en Bitcoin y tienen bien poco de cualquier criptomoneda que se aleje del top 10. Lo más probable es que efectivamente vuelvan a simplemente enfocarse en Bitcoin o alguna stablecoin que sea efectivamente confiable, que esté auditada y que tenga las reservas para ser una stablecoin, como puede ser USDC.

Efecto en la compañía

- ¿Cómo opera Buda.com en este ambiente? ¿Qué resultados han tenido?

- Claramente nos pega. Nosotros cobramos una comisión por cada transacción que ocurre en nuestra plataforma y gran parte de esos ingresos son en Bitcoin y otras criptomonedas. Pero estábamos siendo bien conservadores con nuestros gastos y contrataciones, por lo tanto nos encuentra bastante tranquilos dentro de lo caótico que pueden ser estos movimientos tan volátiles de Bitcoin.