Jorge Andrés Saieh y demanda de MBI: "La querella viola el acuerdo con el Comité de Acreedores"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los representantes legales del grupo Saieh y MBI Inversiones se verán las caras este martes en la audiencia que se desarrollará en el Tribunal de Quiebras de Delaware en Estados Unidos. Esto, luego que el empresario Álvaro Saieh ingresó una moción ante la jueza Kate Stickels acusando a la entidad financiera de "desacato" al plan de reorganización judicial de CorpGroup Banking (CGB).

Cabe recordar que la ofensiva legal de Saieh se inició en agosto en EEUU a raíz de la querella que presentó MBI a principios de enero en Chile contra el empresario. La gestora acusó en los tribunales la existencia de un supuesto esquema de vaciamiento patrimonial de CGB, para luego invocar su insolvencia.

MBI fue uno de los inversionistas del bono que emitió CGB en 2013 por US$ 500 millones y que entró en default en septiembre de 2020. Una vez que se concretó la liquidación de activos de la sociedad del grupo Saieh, los bonistas recuperaron cerca del 6% del capital invertido.

La declaración

En la previa a la cita que sostendrán ambas partes en EEUU, el expresidente de CGB -e hijo de Álvaro Saieh-, Jorge Andrés Saieh Guzmán envió la semana pasada una declaración por escrito al Tribunal de Delaware en donde indicó que, dada su “experiencia y conocimiento directo” en el plan de reorganización de la sociedad, rechazó los descargos que hizo MBI.

Saieh Guzmán recordó a la jueza Stickels que participó personalmente en la negociación de la resolución de varias reclamaciones que formuló el Comité de Acreedores, del cual MBI era miembro.

Según el extimonel de CGB, “en el Plan, el Comité acordó liberar todos los reclamos que se definieron como causas de acción patrimonial. Esta liberación fue crucial para las negociaciones y ningún acuerdo habría sido posible sin ella”.

Asimismo, hizo ver a la justicia estadounidense que “a cambio de la liberación, personalmente emití un pagaré no garantizado por US$ 4 millones, que fue distribuido al Litigation Trust y, posteriormente, a MBI como uno de los acreedores no garantizados de CGB”.

Los argumentos

Saieh estimó que los alcances de la querella presentada por MBI en Chile son “idénticos” a los reclamos que se realizaron en el Comité en Estados Unidos, como parte del acuerdo de conciliación y el plan de reorganización.

Asimismo, Saieh desestimó los descargos que hizo el socio de MBI, Germán Guerrero, relacionado a que los aspectos abordados en la querella no estaban presentes durante el proceso de reorganización judicial en EEUU.

Saieh afirmó que lo expresado por Guerrero “es incorrecto y que la querella viola el plan y el acuerdo de conciliación alcanzado con el Comité. Habiendo negociado personalmente el acuerdo de conciliación en mi propio nombre y el de los demás, entendí que la liberación de los reclamos del Comité incluía todas las querellas y acciones criminales en Chile y otros lugares”.

“De lo contrario, nunca habría aceptado el acuerdo. Entiendo que permitir que el Comité, sus miembros o cualquiera de los acreedores preserven la capacidad de presentar querellas en Chile contra los demandantes nunca fue una opción que debiera incluirse en el acuerdo de conciliación”, agregó.

A fines de septiembre, MBI se defendió a través de un escrito presentado al tribunal estadounidense indicando que sus acciones legales en Chile “no es una causa de acción patrimonial” y que “se trata de un asunto penal, que será perseguido (o no) a criterio del Ministerio Público” y en caso de haber algún tipo de compensación “iría únicamente a MBI, como víctima de un delito”.