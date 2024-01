Fusión Bicecorp Security: las cifras y negocios detrás de la operación que remeció al mercado financiero

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La fusión entre Bicecorp y Grupo Security le dará al holding controlado por la familia Matte la llave de entrada a una serie de nuevos negocios en los cuales no estaba presente, como también una expansión internacional y el fortalecimiento de otras líneas.

Y es que de concretarse la unión entre ambas compañías, se creará uno de los mayores holding financieros del país. De acuerdo con una presentación que hizo Grupo Security a sus inversionistas, la combinación de las dos entidades genera una firma con $ 398 mil millones en utilidades y activos por US$ 37 mil millones, además de 2,4 millones de clientes.

En el negocio bancario, quedarán en el séptimo puesto en participación de mercado en colocaciones y la cartera del banco consolidado estará compuesta por un 77% en el segmento comercial, 18% en hipotecario y 5% en consumo. En banca comercial quedará con el 8,5% de participación.

Un pez gordo

Según el último reporte mensual de la Asociación de Fondos Mutuos, Security gestiona unos US$ 2.792 millones, lo que equivale a un 4,43% del mercado de fondos mutuos. Por su parte, BICE administra US$ 3.582 millones, un 5,69% del segmento. De esta manera, en conjunto manejarán US$ 6.374 millones y poseerán el 10,12% del mercado.

En tanto, en conjunto representarían un 3,7% del mercado de fondos de inversión públicos, alcanzando un total de US$ 1.368 millones en activos, según datos de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión.

En la bolsa, el acumulado al cierre de 2023 de los montos transados de las corredoras de bolsa de BICE y Security alcanzó los US$ 29 mil millones, según información de la Bolsa de Comercio de Santiago. Si la fusión se hiciera efectiva hoy, superarían a LarrainVial y se ubicarían como la séptima intermediaria en transacciones del ranking de la BCS.

La unión también daría paso a un nuevo e importante inversionista institucional. Al tercer trimestre de 2023, las compañías de seguros de vida de BICE y Security anotaron un combinado de US$ 10.658 millones en inversiones, según datos de la Asociación de Aseguradores de Chile.

Negocios internacionales

La fusión con Grupo Security permitirá a Bicecorp entrar a mercados más allá de Chile. Esto, pues la primera entidad tiene operaciones en Perú a través de la compañía de seguros Protecta Security; y con Travel Security, dedicada al negocio de viajes.

Asimismo, Bicecorp ingresó al negocio de inversiones en Estados Unidos a mediados del año pasado con unidades de wealth management y asset management.

Una de las consultas que surgió entre los inversionistas en la conferencia de Grupo Security para abordar el proceso de integración fue si habrán desinversiones en Perú.

La respuesta la entregó el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, quien reconoció que “hasta el momento no tiene respuesta. El punto es el siguiente: estamos integrando las compañías a nivel de holding”.

Peñafiel defendió que Travel Security “tiene hoy día una importante relación con la banca de personas. Creemos que hay una oportunidad de desarrollo, de mantener la compañía, pero no es algo que haya estado bajo el punto de vista de la discusión”.