Las ganancias de Morgan Stanley caen ante la desaceleración de la banca de inversión

Las ganancias de Morgan Stanley cayeron en el tercer trimestre, en medio de débiles resultados del banco de inversión de la empresa y un fracaso en wealth management.

Los ingresos del negocio de trading de renta fija cayeron un 11% y, junto con las reducidas comisiones por las transacciones, provocaron una caída en los ingresos netos. Los ingresos de US$ 6.400 millones del negocio de gestión patrimonial de la empresa no alcanzaron las estimaciones de los analistas, y los nuevos activos netos cayeron a US$ 35.700 millones desde los US$ 89.500 millones del trimestre anterior.

"Este es un desempeño sólido en un entorno mixto", dijo en una entrevista la directora financiera de Morgan Stanley, Sharon Yeshaya. “Nuestros anuncios en términos de fusiones y adquisiciones este trimestre aumentaron un 50% año tras año. Vemos que el atraso sigue creciendo”, y todo apunta a un repunte.

Incluso con las caídas, Morgan Stanley se unió a los mayores bancos estadounidenses al superar las expectativas. El director ejecutivo, James Gorman, ha estado expresando esperanzas de un repunte en los acuerdos y la recaudación de capital, diciendo el trimestre pasado que la caída de las comisiones de la banca de inversión había tocado fondo y se recuperará en los próximos meses, con un regreso a la normalidad probablemente el próximo año.

Gorman, que dirige el banco desde 2010, se acerca al final de su mandato. Ha prometido nombrar un sucesor antes de mayo, aunque la decisión podría tomarse meses antes de esa fecha límite. Los tres candidatos que compiten para reemplazarlo son Ted Pick y Andy Saperstein, los copresidentes de la empresa, y el jefe de gestión de inversiones, Dan Simkowitz.

Las acciones de Morgan Stanley cayeron un 3% a US$ 77,95 a las 8:01 a.m. en las primeras operaciones de Nueva York. La acción ya había bajado un 5,5% este año hasta el martes.

Ingresos sobre expectativas

Los ingresos netos del trimestre ascendieron a US$ 2.440 millones, o US$ 1,38 por acción. Esa cifra fue superior a la estimación promedio de US$ 1,30 de los analistas en una encuesta de Bloomberg.

Morgan Stanley esbozó un plan a principios de este año para casi duplicar las ganancias antes de impuestos del negocio de gestión patrimonial de la empresa a US$ 12.000 millones anuales. Pero sus flujos de activos este trimestre fueron significativamente menores que el ritmo establecido en la primera mitad del año.

El negocio de trading de renta fija de Morgan Stanley registró ingresos por US$ 1.950 millones, frente a estimaciones de US$ 1.830 millones. En acciones, registró US$ 2.510 millones de ingresos. Eso se compara con US$ 2.960 millones de Goldman Sachs Group Inc. y US$ 2.070 millones de JPMorgan Chase & Co.

Los honorarios por asesoramiento sobre deals se redujeron en más de un tercio a US$ 449 millones. El banco encontró un papel en la adquisición por casi US$ 60 mil millones de Pioneer Natural Resources Co. por parte de Exxon Mobil Corp., la mayor fusión anunciada en lo que va del año. Ese trabajo ayudó a que la empresa superara a JPMorgan como el segundo asesor de fusiones y adquisiciones a nivel mundial en lo que va del año, según datos compilados por Bloomberg. A mediados de año, JPMorgan estaba por delante de Morgan Stanley y Goldman Sachs, que ahora ocupa el primer puesto.

Los ingresos por suscripción de acciones se mantuvieron deprimidos en US$ 237 millones. El banco quedó fuera de la cotización bursátil de alto perfil del diseñador de chips Arm Holdings Plc, una de las cotizaciones tecnológicas más grandes jamás realizadas en una bolsa de Estados Unidos. Fue una omisión flagrante, ya que la empresa a menudo aparece como asesor principal en OPI tecnológicas históricas.