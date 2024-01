Acción de Boeing cae 16% tras avión que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La compañía aeronáutica Boeing enfrenta un complejo momento en la bolsa provocado por su línea de aviones 737 MAX, cayendo 16,24% en 2024, a US$ 218,33 al cierre de esta edición.

Todo comenzó el viernes 5 de enero, cuando un 737 MAX 9 de la aerolínea Alaska Air perdió el tapón de una de sus puertas de emergencia en pleno vuelo, desprendiendo parte del fuselaje y obligando a un aterrizaje de emergencia.

La puerta perdida fue localizada el domingo 7 de enero en el patio trasero de una casa en Portland, Oregon, según informaron las autoridades de EEUU.

En este escenario, el lunes 8, en la primera sesión bursátil tras el incidente, las acciones de Boeing cayeron 8,03% a US$ 229 en la Bolsa de Nueva York, su mayor retroceso intradiario desde octubre de 2022.

Pero los problemas para la compañía y su línea 737 MAX siguieron. Luego que las autoridades locales ordenaron paralizar una flota de 214 aviones del modelo, el martes United Airlines -que mantiene 79 de estos en sus líneas- y Alaska Airlines -con 65 de estas aeronaves- informaron que se encontraron piezas sueltas en algunos 737 MAX que estaban en tierra.

La revelación continuó golpeando a la acción de Boeing, que ese día cerró la jornada bursátil en US$ 225,76.

Esto ocurrió mientras las expectativas del mercado para que el modelo vuelva a volar en el corto plazo se diluyeron tras las declaraciones del secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg. “Permanecerán en tierra hasta que sean seguros para volar”, sostuvo.

Además, las autoridades informaron a Boeing que se está llevando a cabo una investigación para determinar si la compañía no garantizó que los productos terminados se ajustaran a su diseño aprobado.

Un tercer golpe a Boeing

Una de las principales preocupaciones del mercado es que se repita lo vivido por la compañía hace casi cuatro años con el mismo modelo de avión.

Entre marzo de 2019 y noviembre de 2020, el 737 MAX fue inmovilizado en todo el mundo tras dos accidentes mortales en cinco meses, los cuales fueron atribuidos a un sistema de control de vuelo.

Ante los sucesos, las acciones de Boeing se desplomaron más de 70% entre marzo de 2019 y abril de 2020.

El mercado sigue apostando

Pese a esto, una serie de firmas financieras y bancos de inversión muestran perspectivas positivas para la acción de Boeing.

Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citi y Jeffries recomendaron comprar los títulos de la compañía con precios objetivos de entre los US$ 280 y US$ 325 por papel. Por su parte, JPMorgan llamó a sobreponderar a Boeing a US$ 270 por título.

Eso sí, desde Bloomberg Intelligence advirtieron que una serie de bufetes de abogados estarían buscando clientes para una demanda colectiva.

“El valor del acuerdo podría acercarse a los US$ 300 millones-US$ 600 millones, si el caso avanza”, alertaron.