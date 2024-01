Acción de Vapores cae casi 4% luego de que Hapag-Lloyd informara decepcionantes resultados por conflicto en el Mar Rojo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones de Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) bajaban con fuerza este martes en la Bolsa de Santiago, ya que Hapag-Lloyd informó resultados aún más negativos de lo esperado en su reporte preliminar del cuarto trimestre de 2023, a causa de los desvíos de las rutas que atraviesan el Mar Rojo por una serie de ataques a buques cargueros.

Vapores caía 3,83% a $ 67,12 por acción al inicio de la tarde, con un monto transado de alrededor de $ 3 mil millones, y con el referencial S&P IPSA bajando 0,71%. El papel de todas formas se encontraba hasta ayer en sus mayores niveles desde junio de 2022, gracias a un avance acumulado de 24,38% en lo que va de 2024.

La firma del grupo Luksic mantiene una participación de 30% en la propiedad de Hapag-Lloyd, cuyas acciones caían 6,97% hasta su precio más bajo desde el 2 de enero en la bolsa de Frankfurt.

Detalle de resultados

La naviera alemana reportó ingresos trimestrales por cerca de US$ 4.100 millones en el último cuarto de 2023, junto con un Ebitda comparable de unos US$ 300 millones y un resultado operacional (EBIT) negativo, de US$ 300 millones. La estimación mediana en una encuesta de Bloomberg había apuntado a un EBIT negativo de US$ 130 millones.

Los ingresos de Hapag-Lloyd fueron mayores que los US$ 2.900 del mismo período de 2022, pero el Ebitda se compara con US$ 3.800 millones y el EBIT con US$ 3.300 millones trimestrales. El volumen transportado fue de 3 millones de TEU, levemente mayor que los 2,9 millones de TEU del cuarto trimestre de 2022.

"El conflicto en el Mar Rojo afectó negativamente a los volúmenes de transporte a finales de año, ya que el desvío de los buques alrededor del Cabo de Buena Esperanza prolongó los tiempos de viaje", señaló la firma en su comunicado de prensa, aludiendo a los ataques de las milicias hutíes de Yemen que han causado disrupciones en el comercio internacional, al poner en riesgo la navegación en lo que es un transitado sector.

Hapag-Lloyd adelantó que publicará su informe anual de 2023 con las cifras financieras auditadas y una perspectiva para el año financiero actual el 14 de marzo de 2024.