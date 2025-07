Debut estelar: acción de Figma se dispara 253% tras apertura a bolsa en Wall Street por US$ 1.200 millones

Si el alza del precio de las acciones persiste hasta el cierre del mercado, Figma marcaría el mayor salto en su primer día de cotización para una empresa en EEUU (que haya recaudado más de US$ 1.000 millones) en al menos tres décadas, según datos recopilados por Bloomberg.

Las acciones de Figma se dispararon hasta 253% después de que el desarrollador de software de diseño y algunos de sus accionistas recaudaran US$ 1.200 millones en una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones, que valoró a la empresa muy por encima de la marca de US$ 20 mil millones que habría alcanzado en una fusión ahora descartada con Adobe.

Las acciones de la firma con sede en San Francisco cotizaban a US$ 107,50 cada una este jueves a las 14:39 en Nueva York, muy por encima del precio de salida a bolsa de US$ 33 por acción, antes de ser suspendidas por segunda vez debido a la volatilidad.

La compañía vendió 12,47 millones de acciones en la IPO, cuyo precio se fijó el martes, mientras inversores como Index Ventures, Greylock Partners y Kleiner Perkins vendieron 24,46 millones de acciones.

La operación otorga a Figma un valor de mercado de US$ 52.400 millones, según las acciones en circulación que figuran en sus documentos. Considerando las opciones sobre acciones de los empleados, las unidades de acciones restringidas y las unidades de acciones restringidas del director ejecutivo Dylan Field, sujetas a condiciones de adquisición, el valor totalmente diluido supera ampliamente los US$ 60 mil millones. Esto supera por mucho la valoración de US$ 20 mil millones que Figma habría obtenido en la venta acordada con Adobe, que fracasó en 2023.

Si el alza del precio de las acciones persiste hasta el cierre, Figma marcaría el mayor salto en su primer día de cotización para una empresa en EEUU (que haya recaudado más de US$ 1.000 millones) en al menos tres décadas, según datos recopilados por Bloomberg. El emisor de stablecoins Circle Internet Group ostenta actualmente el título, cerrando 168% por encima de su precio de salida a bolsa en su debut en junio.

Las acciones ofrecidas en la OPI tuvieron una demanda más de 40 veces mayor a la oferta, y más de la mitad de los pedidos no recibieron acciones, según informó Bloomberg News. La fuerte demanda apunta a una apertura sólida para la primera OPI de una empresa de software de gran envergadura en EEUU desde el debut de SailPoint en febrero.

Figma se utiliza para diseñar interfaces de aplicaciones web y móviles. Ha ampliado su gama de productos para ser más útil para el desarrollo de software y la colaboración en el entorno laboral.