Aravena de CFA Society: "Las personas que estaban al filo de algún delito lo van a pensar tres veces" con la nueva Ley de Delitos Económicos

Una serie de casos afectaron en distintos niveles la reputación del sector empresarial en 2023. La multa por uso de información privilegiada al exCEO de Cencosud, Matías Videla, los problemas al interior de Primus Capital y el caso audios-Factop, fueron parte de los temas que analizó con DF el presidente de CFA Society Chile, Hugo Aravena.

CFA Society es una organización sin fines de lucro que promueve la ética dentro del mercado financiero.

Para Aravena, lo ocurrido en 2023 fue "inusual y súper grave”, pero de cara al presente ejercicio se muestra optimista ya que se aplicará con mayor vigor la nueva Ley de Delitos Económicos.

- ¿Cómo afectaron estos casos al mercado financiero?

- Estos casos mencionan algunos "modos" de operar y en algunos de ellos se vieron involucrados ejecutivos de alto rango. Llama mucho la atención lo fácil que hubiese sido arreglar estos problemas. Lo veo como una oportunidad de que se aplique la ética y profesionalismo, y, en la medida que esto se difunda alguien en la cadena va a decir: "No, yo llegó hasta aquí, yo lo denuncio".

- ¿Por qué se da espacio para la ocurrencia de estos casos?

- Por un lado, pasó mucho tiempo para que la Ley de Delitos Económicos se endureciera. También, en el tema del escrutinio, hay que dedicarle más recursos a que los entes regulatorios y que trabajen más en conjunto.

Pero de todas formas hay que hacer un trabajo para que la ética se comprenda en las organizaciones. Los casos que vimos en 2023 había gente de primera plana en la palestra, entonces, si se generan climas permisivos, toda la compañía va a cometer errores, y en algunos casos pueden ser nefastos.

- ¿Esto afecta la reputación del mercado chileno?

- Creo que sí. Cuando un inversionista extranjero ve que compañías relevantes en el mercado local tiene este tipo de problemas, claramente lo toman en sus análisis de decisiones de inversiones.

Ley de Delitos Económicos

- ¿Cómo podría cambiar este panorama con la Ley de Delitos Económicos?

- La entrada en vigencia de esta ley va a ser un hito muy relevante. Cuando veamos los primeros casos y el tenor de las sanciones en comparación a lo que hubiese sido sin esta ley, va a ser muy relevante. Seguramente las personas que estaban al filo de algún delito lo van a pensar tres veces, que es lo que pretende esa ley.

- ¿Qué debería ocurrir con los responsables de estos casos?

- La idea es que se aplique la normativa por igual. El famoso "caiga quien caiga" que se aplique, sin importar del tipo de persona. De hecho la ley apunta a que mientras más alto tu cargo, mayor responsabilidad, más alta la pena.

- ¿Cómo proyecta 2024 en cuanto a la ética en el mercado financiero?

- Lo que vimos el último trimestre del año pasado es algo que no pasó desapercibido, que no está solamente encapsulado en el sistema financiero, sino que en el común de las personas. La opinión pública no va a dejar pasar más eventos similares.

- ¿Qué papel juega CFA Society en esto?

- Nuestro rol como organización es tratar de mejorar nuestro mercado de capitales, mejorando la ética de cómo operamos. Cada vez que hay una normativa de la CMF o un ente regulador, participamos en mesas de trabajo y revisamos la normativa para poder mandar nuestras sugerencias.