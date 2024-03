Wall Street abre al alza tras reporte de empleo que refuerza la expectativa de relajación monetaria en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Bolsa de Nueva York abrió este viernes con ganancias impulsadas por el sector tecnológico, ante la revisión a la baja en las perspectivas de tasas de interés estadounidenses, debido a las señales de ralentización económica que trajo el último reporte oficial de nóminas de empleo en el país norteamericano.

Tras la apertura de Wall Street, el Nasdaq Composite subía 0,48%, el S&P 500 0,21% y el Dow Jones 0,26%, lo que viene después de que el S&P anotó un nuevo máximo histórico en la jornada previa.

Los rendimientos del Tesoro caían hasta en 5,1 puntos base (pb) y los operadores valoraban en 27% la probabilidad de ver en mayo un recorte de la tasa de fondos federales, tras el esperado informe de nóminas no agrícolas que se publicó esta mañana en EEUU.

Dólar profundiza caída y se desploma casi $20 antes de mediodía tras el IPC de febrero y datos de empleo en EEUU

"Las nóminas no agrícolas de EEUU aumentaron 275 mil en febrero, pero las fuertes revisiones a la baja, la debilidad de los salarios y el aumento del desempleo sugieren que las cosas no son tan sólidas como indican los titulares. Además, los indicadores adelantados se están debilitando claramente y parece que se avecina una ralentización. No es suficiente para que la Fed se relaje todavía, pero creemos que todo estará listo para una bajada de tasas en junio", escribió el economista jefe internacional de ING, James Knightley.

El S&P IPSA subía 0,19% a 6.369,54 puntos en la Bolsa de Santiago, liderando las acciones de CMPC (1,37%), Parque Arauco (1,31%) y Falabella (1,28%), mientras que en el mercado derivado chileno, las tasas swap aumentaban con fuerza, a causa de la sorpresa al alza en el IPC correspondiente a febrero.

El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 (0,12%) apuntaba a un nuevo récord en el margen. Por su parte, la jornada asiática cerró con números positivos: el Hang Seng hongkonés creció 0,76% y el Nikkei japonés ganó 0,23%. Pero fue una semana en rojo para ambos índices, especialmente el de Hong Kong.