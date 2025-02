Buen desempeño de bancos, sanitarias y eléctricas elevan rentabilidad por dividendo

6,2 % es la rentabilidad por dividendos de Engie Energía Chile.

Con el inicio de la temporada de juntas de accionistas, los inversionistas comienzan a analizar distintas métricas para evaluar la marcha de una compañía en 2024.

Una de ellas es la rentabilidad por dividendo o dividend yield de una empresa en bolsa, que es un ratio que mide la relación entre el dividendo por acción y su precio en bolsa. Según un informe de Bice Inversiones, la banca, bebidas y energía liderarán los retornos este año, impulsados por sólidos resultados en 2024.

Energéticas a la cabeza

Dentro de las compañías con mayores dividend yield, destacan las firmas del sector eléctrico.

Enel Américas se posiciona en el primer lugar con una rentabilidad de dividendos de 7,9%. “Tras dos años de casi nulo reparto de dividendos, entregará un retorno bastante atractivo tras la venta de activos en Perú y el prepago de deuda realizado el año pasado, que mejoró sustancialmente la utilidad producto de menores gastos financieros”, señaló Bice Inversiones.

Otra sorpresa es Engie Energía Chile, que repartirá dividendos por primera vez desde 2021. Esto responde al “sólido desempeño operacional del 2024 y la mejora en la situación financiera tras la recuperación de las cuentas por cobrar relacionadas al mecanismo de estabilización de tarifas (PEC)”, indicó el informe. El dividend yield para sus accionistas alcanzaría a 6,2%. Enel Chile también ofrecerá una rentabilidad por dividendo atractiva, de 5,5%.

Bancos destacados

Banco de Chile aparece entre los protagonistas con un dividend yield de 7,8%, consolidando su liderazgo dentro del sector financiero. Este resultado habría impulsado la rentabilidad del holding Quiñenco –que agrupa los negocios del grupo Luksic–, el cual entregará un retorno de 5,5%.

El sector sanitario también ofrece rentabilidades destacadas. Aguas Andinas entregará un retorno de 4,9%, mientras que IAM alcanzará un 5,9%.

Vapores también se suma a las compañías con atractivos rendimientos. De acuerdo con las proyecciones de Bice Inversiones, la naviera tiene un dividend yield de 6,5%, apoyada en su incremento de 1,96% a $ 54,1 por acción en la bolsa local, con un flujo de $ 4.800 millones al cierre del tercer trimestre.

SQM

No todas las compañías compartirán esta bonanza. En el sector de commodities, Bice Inversiones destacó a SQM, que no repartirá dividendos debido a las pérdidas registradas en 2024, afectadas por una provisión extraordinaria por impuestos a la minería.

La compañía reportó una utilidad neta de US$ 131,4 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que representa una caída de 72,6% respecto a los US$ 479,4 millones obtenidos en igual período de 2023. En términos de valor por acción, la rentabilidad cayó de US$ 1,68 a US$0,46, por menores precios en el mercado del litio y el ajuste contable.