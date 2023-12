Caso audios: el nexo entre la exfuncionaria de la CMF con Adrián Fuentes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La salida de la asesora de Asuntos Corporativos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Marcela Gómez, el viernes de la semana pasada, fue uno de los últimos capítulos del caso audios-Factop.

Según su declaración pública, Gómez se autodenunció ante el comisionado del regulador, Beltrán de Ramón, quien es el encargado de la investigación reservada en la CMF.

Diario Financiero pudo confirmar que la salida de Gómez está relacionada con conversaciones que sostuvo con el exfuncionario del Registro Civil, Adrián Fuentes, sobre las fechas de sesiones del Consejo de la CMF y del estado de avance del procedimiento administrativo que se llevaba en contra de STF Corredores de Bolsa.

Fuentes ingresó al Registro Civil el 1 de abril de 2023. Antes de esa fecha, entre el 25 y el 31 de marzo, y mientras no era funcionario público, prestó una asesoría a Leonarda Villalobos -una de las protagonistas del caso audios-Factop-, consistente en la corrección de un escrito administrativo, en el contexto de la suspensión de STF Corredores de Bolsa.

Aunque Fuentes dijo que no se referirá en ningún momento al caso, ya que se trata de una investigación con carácter reservado, no obstante, cercanos al abogado destacaron que al momento de reincorporarse al sector público, dejó la asesoría y declinó recibir pago por ella. Asimismo, agregaron que no conoce a Luis Hermosilla ni a los hermanos Sauer.

Hace un par de semanas, Fuentes declaró como testigo ante el Fiscal Felipe Sepúlveda, quien encabeza la investigación penal. Ante él levantó voluntariamente el secreto de sus cuentas bancarias.

En agosto de 2023, la CMF aplicó a STF Corredores de Bolsa una multa de UF 13.500, además de la cancelación del Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores.