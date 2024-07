Con un nuevo fichaje y con miras a tener un asesor en EEUU, la fintech Lakpa cumple un año en México

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un año en México cumplió la fintech chilena de asesoría financiera Lakpa, cuya propiedad pertenece en un 50% a LarrainVial.

En conversación con DF, los socios Matías Correa, Diego Tirado y Rodrigo Arriagada analizaron este nuevo año con presencia en un segundo mercado, en compañía de su nuevo fichaje: Alicia Arias, quien se desempeñaba como head advisors acquisition de GBM, y este mes asumió como directora comercial de la fintech.

Con esta nueva incorporación, que tiene una larga trayectoria en empresas como BlackRock, Deutsche Bank y Scotiabank México, los socios de la fintech se mostraron optimistas respecto el futuro de la compañía, cuya plataforma conecta a clientes con asesores financieros que ofrecen productos y gestión de portafolios

“Hoy, en Chile manejamos del orden de US$ 1.000 millones y tenemos objetivos súper ambiciosos de llegar, ojalá lo más pronto posible, a US$ 5.000 millones en la región”, sostuvo Correa, quien ocupa el cargo de CEO. Y no solo eso; aspiran a ser la red de asesores más grande de Hispanoamérica, comentó.

Lakpa, antes llamada Sherpa, cuenta con más de 25 acuerdos comerciales en el país.

Inicio más lento de lo esperado

La meta inicial de expandirse al mercado mexicano, que eligieron por su regulación y la oportunidad que observaban en el país, era alcanzar los US$ 200 millones en activos administrados a fin del 2023. Sin embargo, Correa señaló que esto no fue posible porque la entrada a ese país “costó bastante más tiempo del presupuestado”.

Tirado, exejecutivo de EuroAmerica y hoy gerente comercial de la fintech, añadió que esto no era distinto a la realidad de las fintech chilenas que han aterrizado en México, “que vienen con un delay también de uno o dos años”, dijo.

Pero esto, comentaron, no los ha desanimado. “Este año va caminando bien”, puntualizó Arriagada.

Arias, que trabaja codo a codo con Correa desde México, comentó que estas dificultades demuestran “por qué un jugador como Lakpa puede ser exitoso. Nosotros ya invertimos en infraestructura y en el modelo”. Así, señaló, los asesores independientes solo necesitarían unirse a su plataforma para funcionar.

La firma ya tiene acuerdos comerciales en México con Scotiabank, Invex, Banorte, Finamex, GBM, Banamex y Actinver, afirmaron.

El segmento objetivo de los clientes que buscan captar son personas que mantengan ahorros e inversiones entre US$ 500 mil a US$ 5 millones, lo que los convierte en una alternativa en ese país, aseguraron los socios.

Próximos pasos

El próximo paso será tener un asesor independiente en Estados Unidos, un registered investment adviser (RIA), lo que les permitirá alcanzar mercados más grandes.

“Es un paso clave y estratégico para llegar con una muy buena propuesta al resto de esos países, como Perú, Colombia y eventualmente Argentina y Paraguay”, puntualizó Correa.