Dólar afloja hasta perder los $940 en línea con mercados externos previo a comentarios desde la Fed

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El dólar caía bajo $ 940 este jueves, mientras la divisa se debilita a nivel internacional previo a que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrezca sus comentarios sobre la economía estadounidense en un evento público.

A media mañana en Chile, la paridad caía $ 4,4 hasta los $ 939,2 en las pantallas de Bloomberg, alcanzando mínimos del día luego de haber arrancado la jornada con un alza a niveles de $ 950.

El dollar index descendía 0,26% a 106,28 puntos y el cobre Comex se negociaba plano a US$ 3,58 la libra, mientras los rendimientos del Tesoro estadounidense regulaban sus alzas previas del día. Wall Street abrió levemente al alza.

Ventas diarias del comercio vuelven a caer en septiembre, pero registran retroceso más suave desde julio de 2022

Atención a Powell

Los rendimientos se moderaron a pesar de que las peticiones de subsidios por desempleo sorprendieron a la baja en EEUU y el promedio de cuatro semanas fue el menor desde febrero. Los signos de rigidez del empleo suelen apoyar aumentos de tasas a ojos de los inversionistas.

La alocución de Powell en el Club Económico de Nueva York se contempla como el evento principal del día, a las 13:00 horas de Chile. El banquero central es uno de varios miembros de la Fed que hablan este jueves.

"Powell podría comentar los datos económicos y marcar alguna directriz sobre si subiría nuevamente la tasa en su próxima reunión o ya estaríamos en el tope", anticipó el director general de BeFX, Rodrigo Castillo.

"Lo más probable es que veamos un comentario relacionado con el conflicto bélico en Medio Oriente, en la línea de que estarán monitoreando de cerca el impacto que pueda tener en la inflación, sobre todo por el precio del petróleo", añadió.

El tipo de cambio subió este miércoles, también en línea con los eventos internacionales. El Ministerio de Hacienda no vendió dólares ese día y acumula ventas por US$ 60 millones esta semana, pese a que el programa anunciado contempla máximos diarios de US$ 150 millones.