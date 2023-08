Dólar opera al alza sobre $860 al inicio de la tarde y se desmarca de la tendencia en el mercado global

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El dólar subía hasta cruzar la marca de $ 860 en la tarde del martes, ajeno a las recientes cifras estadounidenses que disminuían el atractivo global de la divisa y daban un fuerte impulso a la cotización del cobre.

Según datos de Bloomberg, el precio del dólar crecía $ 4,19 a $ 861,17 cerca del horario de cierre bancario en Chile, ganando aún más terreno después de cerrar ayer con un avance de $ 9,15.

El alza del dólar ocurría a pesar de las presiones de mercado internacional, donde el dollar index bajaba 0,42% a 103,62 puntos, alineado con una fuerte caída en las tasas de mercado estadounidenses, mientras que el cobre Comex saltaba 1,2% a US$ 3,84 la libra. La mayoría de las divisas emergentes se apreciaba frente al dólar.

Estas últimas reacciones se produjeron tras conocerse que las ofertas de empleo en EEUU cayeron sorpresivamente a un nuevo mínimo desde abril de 2021, mientras que el índice de confianza del consumidor del Conference Board también resultó ser marcadamente más débil de lo esperado.

Los mercados de commodities también recogían la expectativa de nuevos estímulos del gobierno central de China para levantar a su sector inmobiliario, tendencia que ha revitalizado a las bolsas en dicho país. El petróleo Brent subía 0,81% a US$ 85,1 el barril.

Eventos anteriores

Este es el segundo día consecutivo en que el tipo de cambio sube más allá de las señales del mercado externo, después de comenzar la semana en niveles atractivos para la compra, en parte gracias a que fue arrastrado con la ampliación del programa de ventas de dólares del Ministerio de Hacienda anunciado la semana pasada.

El alza de hoy también se daba a pesar de que los cambios de la última semana aliviaron en gran medida las perspectivas del peso en el mercado de derivados cambiarios, aunque las apuestas de los extranjeros siguen apuntando principalmente a su depreciación.

En los cinco días al cierre del viernes, los no residentes borraron US$ 3.353 millones de su posición neta contra el peso chileno, la que se redujo a US$ 6.456 millones -un mínimo desde julio-, después de casi haber alcanzado la marca de US$ 10 mil millones, según informó el Banco Central.