Bitcoin llega a su máximo en más de dos semanas tras acuerdo de impago de deuda fiscal en EEUU

El bitcoin subió al máximo en más de dos semanas en medio de un mayor optimismo entre los inversionistas de que Estados Unidos alcanzará un acuerdo sobre el aumento del techo de su deuda.

El token digital más grande subió hasta un 3,2% el lunes antes de reducir parte del avance. Los tokens más pequeños, como Ether y Binance Coin, registraron avances pero también fueron alejados de máximos intradiarios. Durante la tarde, el bitcoin cotizaba alrededor de los US$ 27.662

El acuerdo sobre el techo de la deuda entre el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, potenció el apetito del riesgo en los mercados globales. Pero todavía falta que el acuerdo sea aprobado rápidamente en el Congreso para evitar un default de Estados Unidos. Un repunte reciente en los rendimientos del Tesoro y apuestas por un mayor ajuste monetario en el país norteamericano son otros vientos en contra potenciales.

Oscilante 2023

La criptomoneda está en una racha de avances de cinco días, su mejor tramo desde marzo, aliviando en parte un trimestre difícil debido a la falta de liquidez y la represión de estadounidense.

Desde los mínimos de noviembre de 2022, el bitcoin registró rachas ganadoras de cinco días una docena de veces y aumentó un promedio de casi un 19% durante los 20 días siguientes.

Los criptomercados han rebotado parcialmente en 2023, después de una caída el año pasado que detonó colapsos como el de la bolsa cripto FTX. Pero este se mantienen muy por debajo de los máximos históricos, incluido el peak del bitcoin de casi US$ 69 mil en 2021.

“Por ahora, el bitcoin se mantiene en un rango con el que estamos familiarizados, entre los US$ 25 mil y US$ 30 mil, y no creemos que se pueda extrapolar un repunte futuro a partir del movimiento más reciente”, dijo Caroline Mauron, cofundadora del proveedor de liquidez de derivados de activos digitales OrBit Markets.