James Loveday, CEO Credicorp Capital Chile: “En dos años aspiramos a tener el 10% de la industria de los fondos AFG enfocado en factoring”

Los cambios de Credicorp Capital Chile no se han detenido desde que el peruano James Loveday arribó como nuevo country manager en reemplazo de Hugo Horta.

El economista de la Universidad del Pacífico asumió el liderazgo de las operaciones en agosto y desde esa fecha se ha centrado en potenciar los negocios de asset management, wealth management y mercado de capitales.

“Estos son negocios donde podemos apalancar nuestro tamaño, presencia y expertise regional para atraer talento, soportado por inversiones en tecnología relevante y generar escala”, señala en entrevista con DF el nuevo CEO de Credicorp Capital Chile.

El movimiento de piezas de Credicorp dejó al negocio de finanzas corporativas fuera de la mesa. ¿La razón? Loveday explica que este producto está orientado a grandes empresas, y tras un análisis interno, concluyeron que su propuesta de valor puede ser más atractiva para las medianas empresas.

“Credicorp Capital Chile no tiene vocación bancaria, la licencia irá dentro del plan de expansión del grupo en otra de sus líneas de negocios”, afirmó Loveday.

“Hemos visto que nuestra estrategia de coberturas cambiarias ha tenido una muy buena recepción en Chile”, ejemplificó.

- ¿Cuál es el plan para crecer en este negocio?

- Queremos sumar entre 16 a 18 especialistas. Cuatro de ellos destinados a deuda privada y factoring, cinco en wealth management, siete en el segmento corporativo y dos en el mundo afluente.

- ¿Cuánto quieren crecer en este negocio?

- En los últimos cuatro años hemos crecido este negocio 2,1 veces y tenemos la expectativa de duplicarlo en dos años.

- ¿Es efectivo que quieren entrar al factoring? ¿Cómo ven el panorama de esta industria en Chile?

-El factoring como producto es súper relevante en el sistema financiero chileno, ya que su volumen es alrededor del 13% del PIB. Pero solo un 1% de este factoring es intermediado dentro de fondos gestionados por AGF. Ese 1% en Chile equivale a US $ 460 millones, por lo que queremos entrar a tener una participación muy importante en nuestra área de especialidad, queremos ingresar al negocio como gestor de inversiones o una AGF.

-¿Cuántos fondos tienen proyectados lanzar?

- Hoy es difícil dar una cifra porque tenemos que combinar la oportunidad con el apetito del inversionista por este tipo de activo. Pero creemos que en dos o tres años deberíamos aspirar a tener el 10% de participación de la industria de los fondos AFG enfocados en factoring.

- ¿Cómo piensan entrar al negocio de deuda privada?

- En Chile los fondos de deuda privada valen cerca de US$ 4.700 millones. De estos, la mitad está enfocado en una deuda con respaldo en activos inmobiliarios.

Nosotros queremos enfocarnos en la deuda estructurada, aquella que está enfocada en estructuras de crédito a la medida para empresas medianas.

En Chile, vemos un segmento de casi 7.700 empresas que necesitan créditos de mediano plazo estructurado. En Perú y Colombia tenemos compromisos de inversión de US$ 450 millones.

Altos patrimonios y licencia bancaria

- ¿En qué consiste el plan de crecimiento en personas de alto patrimonio?

- Tenemos una plataforma de valor muy potente que combina una plataforma local con asesores de primer nivel y además una en Estados Unidos que permite diversificar la inversión de los recursos. Es una combinación muy exitosa. Por ejemplo, en EEUU administramos US$ 2 mil millones en cinco años.

- ¿Cuántos recursos manejan en wealth management en Chile?

- Es una cifra que no puedo dar, ni tampoco a dónde queremos llegar, pero es un negocio muy relevante para nosotros.

- ¿Qué otras acciones van a realizar para reforzar este negocio en Chile?

- Se ha especulado mucho sobre las compras, nuestra estrategia no depende de si vamos a comprar o no. El tema de adquisiciones siempre está en la mesa, pero es algo que no podemos controlar.

Nuestra ruta de crecimiento se enfoca en traer más profesionales y expertos que puedan asesorar a los clientes en una adecuada construcción de sus portafolios, que tengan mayor cercanía a mercados capitales, a lo que está pasando en el mercado local e internacional y mejor acceso a esos productos y plataformas.

- ¿Cuál es el presente de la fintech TYBA en Chile?

- Queremos penetrar en el segmento afluente, o sea, el que no es de muy alto patrimonio, pero que tiene excedentes de ahorros muy importantes. Tenemos el convencimiento que lo que más satisface al cliente es el modelo híbrido, entonces, nuestros anuncios van de la mano de usar tecnología, pero reforzando un equipo humano.

- ¿Cuál será la hoja de ruta para implementar todas estas vetas de crecimiento en Chile?

- Cada negocio e iniciativa tiene un responsable y un plan de ejecución progresivo en su área. Hemos visto que nuestra propuesta de valor ha sido aceptada en el mercado. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir haciendo estas contrataciones y que vayan dando los resultados esperados. Nuestra expectativa es ejecutar para fin de año todas estas inversiones.

- ¿Credicorp Capital Chile va a pedir la licencia de banco?

- Credicorp Capital Chile no tiene ninguna vocación bancaria, la licencia de banco irá dentro de los planes de expansión que pueda tener el grupo en otras de sus líneas de negocios.