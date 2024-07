Resultados corporativos impulsaría al S&P 500, con Alphabet y Tesla en camino, señala encuesta

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A pesar de la reciente caída en el mercado de valores que ha hecho que algunos profesionales de Wall Street se preparen para una corrección de verano, los encuestados en la encuesta Markets Live Pulse de Bloomberg esperan que la última ronda de ganancias corporativas revitalice el índice S&P 500.

A medida que la temporada de informes se intensifica, con resultados de empresas destacadas como Tesla Inc. y Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, que se presentarán en los próximos días, casi dos tercios de los 463 encuestados del cuestionario esperan que las ganancias impulsen el índice de referencia de acciones estadounidenses.

Aproximadamente la mitad de los participantes predicen que los resultados de las empresas estadounidenses serán mejores en los próximos meses que en la primera mitad del año.

En la mesa de operaciones de JPMorgan Chase & Co., el jefe de Inteligencia del Mercado de EEUU, Andrew Tyler, espera que los catalizadores positivos de ganancias eleven el S&P 500 de su estancamiento, especialmente con las estimaciones de los analistas para las llamadas Siete Magníficas acciones tecnológicas — Nvidia Corp., Apple Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Tesla y Alphabet — señalando "otro trimestre monstruoso", escribió en una nota para los clientes.

Se espera que este grupo registre un crecimiento de ganancias de aproximadamente el 30% en el segundo trimestre en comparación con el mismo período del año anterior.

Los resultados optimistas serían un motor muy necesario para las acciones estadounidenses, con el S&P 500 comenzando a moverse lateralmente después de un primer semestre del año espectacular. El mercado de valores está enfrentando presión al entrar en un período estacionalmente más débil, con una volatilidad que probablemente se vea aumentada por la incertidumbre que rodea a las elecciones presidenciales de EEUU.

Las valoraciones elevadas, especialmente entre las acciones tecnológicas, también han preocupado a los inversores. Con esto en mente, alrededor del 70% de los encuestados dicen que no planean aumentar su exposición a las grandes tecnológicas estadounidenses en la segunda mitad del año.

Cambios y optimismo

Las recientes caídas en los índices de acciones estadounidenses han sido más un "cambio" que una "caída", según Michael Sansoterra, director de inversiones de Silvant Capital Management. En su opinión, las empresas en el espacio de Inteligencia Artificial (IA) aún están gastando, dando a la historia de la IA generativa impulso para seguir elevando las acciones tecnológicas. Sansoterra ha mantenido Nvidia desde 2019 en al menos uno de los fondos de la firma.

"Esperamos que las ganancias realmente vayan bien", dijo Sansoterra. "Esperamos que el trimestre se parezca más al trimestre anterior, con los mismos tipos de empresas superando por las mismas razones".

Las acciones del sector tecnológico fueron golpeadas la semana pasada ya que las preocupaciones sobre las restricciones comerciales desencadenaron una venta masiva de acciones de semiconductores y los inversores rotaron de acciones de gran capitalización a pequeñas. Scott Rubner, estratega táctico del Grupo Goldman Sachs Inc., consideró que los movimientos marcan el comienzo de una corrección de verano, impulsada por una estacionalidad débil, un posicionamiento extendido y todas las buenas noticias ya reflejadas en los precios.

Las ganancias pueden “ayudar a estabilizar las cosas, pero no estoy seguro de que sean un catalizador épico,” dijo Kevin Gordon, estratega de inversiones senior en Charles Schwab & Co. “La zona de crecimiento de ganancias en la que estamos entrando es históricamente consistente con ganancias más moderadas para el S&P 500.”

“Nada terrible, pero tiene sentido cuando se considera el hecho de que las mayores ganancias tienden a ocurrir cuando las ganancias están saliendo de su recesión,” agregó. “Eso ya sucedió, así que ahora con el ciclo de ganancias madurando, el mercado ya está mirando más allá de eso.”

El nivel de exigencia será más alto para la tecnología, dijo Dave Mazza, director ejecutivo de Roundhill Investments. Él sigue siendo optimista sobre los mercados en general, pero dice que “a menos que veamos resultados que sean realmente espectaculares, no creo que sea suficiente para compensar esta corrección en el muy corto plazo.”

Mientras los titulares sobre las elecciones presidenciales de EEUU se intensifican, ya que la vicepresidenta Kamala Harris probablemente tomará el lugar del presidente Joe Biden como la candidata del Partido Demócrata, la mayoría de los participantes de la encuesta dijeron que su posicionamiento en acciones no depende del resultado de la campaña.

La segunda mitad de los años electorales históricamente ha apoyado al S&P 500, según los estrategas de Bloomberg Intelligence, Gina Martin Adams y Michael Casper. Desde 1928, el índice bursátil de referencia ha ganado un promedio de 5,2% en el tercer trimestre de los años electorales, y los rendimientos fueron positivos el 62,5% del tiempo, según sus datos.

La encuesta Markets Live Pulse se realizó del 15 al 19 de julio entre lectores de terminales y en línea de Bloomberg News en todo el mundo que eligieron participar en la encuesta, e incluyó a administradores de portafolios, economistas e inversores minoristas.