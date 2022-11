Oulala: París arrebata a Londres la corona del mayor mercado de valores europeo

Gran Bretaña perdió su título del mercado de valores más grande de Europa frente a Francia, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento económico pesan sobre los activos del Reino Unido, mientras que la relajación de las reglas de Covid en China impulsa las acciones de lujo francesas.

La capitalización de mercado combinada de las cotizaciones primarias en París superó a la de Londres en términos de dólares estadounidenses, según un índice compilado por Bloomberg.

Las acciones del Reino Unido centradas en el mercado interno se han desplomado este año, mientras que los fabricantes franceses de artículos de lujo como LVMH SE y el propietario de Gucci, Kering SA, se han visto impulsados ​​recientemente por el optimismo sobre una posible relajación de la política Covid Zero de China.

Los movimientos de divisas también han funcionado a favor de París. El minipresupuesto de la ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, de recortes de impuestos no financiados en septiembre y la tormenta posterior en los mercados financieros del Reino Unido hundieron la libra esterlina al nivel más bajo desde 1985 frente al dólar.

Las empresas de mediana capitalización del Reino Unido han sido aplastadas este año por las predicciones de que los británicos se verán más afectados por el aumento de los costos de la energía que en otros lugares, mientras que los propietarios británicos se enfrentan a un aumento en los pagos de intereses dada la emisión generalizada de préstamos hipotecarios de tasa flexible en el país.

Aproximadamente tres semanas después de que Truss se convirtiera en primer ministro, los mercados de acciones y bonos del Reino Unido habían perdido aproximadamente US$ 500 mil millones en valor combinado, con la confianza de los inversores destrozada por el presupuesto de reducción de impuestos.

Eso dejó al índice FTSE 250 de mediana capitalización cotizando con un 30% de descuento con respecto al índice de referencia MSCI World, la mayor cantidad desde el período puntocom a principios de la década de 2000, escribió Goldman Sachs Inc. a principios de este mes. "Creemos que este descuento es merecido dadas las débiles perspectivas de crecimiento del Reino Unido, el nivel de la libra y los riesgos a la baja", dijo la estratega Sharon Bell.

La brecha de capitalización de mercado entre los mercados bursátiles del Reino Unido y Francia se ha reducido de aproximadamente US$ 1,5 billones desde que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea en 2016. Las acciones británicas ahora valen alrededor de US 2,821 billones en comparación con los US$ 2,823 billones de las acciones francesas, según los datos. compilado por Bloomberg.

Reapertura china

Sin embargo, no todo son noticias negativas para la renta variable del Reino Unido, ya que la debilidad de la libra ha provocado un rendimiento superior para las empresas de gran capitalización del país gracias a sus ingresos por exportaciones. El índice FTSE 100 ha bajado solo un 0,4% este año frente a una caída del 17% para el FTSE 250.

Mientras tanto, un índice Stoxx que rastrea 10 acciones de lujo europeas ganó un 8% el jueves y viernes de la semana pasada, su mayor aumento de dos días desde marzo de 2020. El mercado de valores francés está dominado por potencias de lujo, incluido el propietario de Louis Vuitton, LVMH, que vale alrededor de US$ 360 millones y es la mayor empresa de Europa por valor de mercado.

Junto con un amplio repunte del mercado impulsado por datos de inflación de Estados Unidos más suaves de lo esperado, el repunte del lujo siguió a la noticia de que China está ajustando sus estrictas políticas de Covid. Los compradores chinos representaron el 35% de global lujo buena demanda antes de la pandemia, aunque su participación puede haber sido solo la mitad de eso en 2022, estima Bloomberg Intelligence.

El país asiático reducirá la cantidad de tiempo que los viajeros y los contactos cercanos de los casos de virus deben pasar en cuarentena, al tiempo que reducirá las pruebas. “El movimiento de China hacia las reaperturas y la orientación para aliviar su política Covid-Zero brinda una lectura transversal tangible de bienes de lujo, lo que genera un posible aumento del gasto y más viajes locales”, escribió la analista de BI Deborah Aitken en una nota.