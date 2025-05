BofA: Oro podría alcanzar los US$ 4 mil, mientras que el cobre mantendría su valor

En el corto plazo, la onza del metal precioso no superará los US$ 3.500.

Frente al nuevo panorama entre Estados Unidos y China, Bank of America (BofA) publicó un análisis sobre cómo la política comercial de EEUU impactó a los metales como el oro y el cobre.

En esa línea, recalcó que los aranceles impuestos por la Casa Blanca son un pilar central en la política económica de Donald Trump. Esta decisión, agregó BofA, estaría generando ingresos fiscales y “podría ayudar a reducir el déficit, aunque marginalmente”.

Sin embargo, ante las restricciones sobre los minerales, “es urgente la necesidad de desarrollar cadenas de suministros locales”, destacó.

El factor de las joyerías

El auge de la demanda por inversiones en oro ha impulsado los precios del metal hasta niveles récord. Por ello, BofA sugirió que podría “cotizar cómodamente por encima de los US$ 3 mil la onza, pero no por encima de los US$ 3.500 por ahora”. Para que ocurra otra alza, la demanda de joyería necesita estabilizarse.

Sin embargo, indicó que hay un “potencial ilimitado de subida en el corto plazo”, específicamente en la segunda mitad de 2025, donde proyectó un alza de hasta US$ 4 mil la onza.

Por su parte, los metales básicos han mostrado una notable resistencia, señaló el reporte. En esta línea, China logró que su economía hoy dependa en menor medida de EEUU. Así, los estímulos fiscales del gigante asiático han respaldado la demanda de los metales.

A pesar de la incertidumbre, el banco de inversión aseguró que el cobre alcanzará un piso, respaldado por una nueva ronda de estímulos en China y un renovado “descanso fiscal” en Europa.

Asimismo, “la correlación entre los precios del cobre y el comercio ha disminuido”, a causa de la oferta limitada de las minas y el aumento de la demanda.

De igual manera, la entidad afirmó que “los aranceles no son una fuente de ingresos confiables”. El banco concluyó que es poco probable que las tarifas anunciadas el “Día de la Liberación” se implementen en su totalidad. En algunos casos, sostuvo el informe de BofA, podrían permanecer con la intención de reconstruir las cadenas de suministro.