Oro alcanza precios récord en una masiva toma de precauciones frente a la desaceleración económica

Los precios del oro arrancan el último mes de 2023 en su máximo esplendor, con los inversionistas atentos a los signos de ralentización que ha venido mostrando la economía de Estados Unidos, con las implicancias que esto tiene en las tasas de interés y el competitivo dólar.

En la tarde de este viernes, el oro spot escalaba 1,85% a US$ 2.074 la onza, superando el récord de US$ 2.064 que había alcanzado en 2020 durante la pandemia de Covid-19 y los US$ 2.051 registrados en 2022 cuando Rusia invadió Ucrania.

Siendo un tradicional "refugio" contra las recesiones económicas y el riesgo geopolítico, los avances del oro se producen en paralelo a una caída de los rendimientos de los bonos (lo que implica un aumento de sus precios) y debilitamiento del dólar a nivel global.

Los inversionistas buscan nuevos refugios en un panorama donde se van desvaneciendo las preocupaciones sobre las tasas de interés, habida cuenta de las persistentes señales de que los ajustes de la Reserva Federal están dejando su huella en la economía estadounidense. Sin embargo, en paralelo crece el temor a una recesión.

"Los operadores están convencidos de que la Fed bajará las tasas en 2024, por lo que el oro podría volver a tener un comportamiento alcista este mes", escribió el analista de mercado de City Index, Matt Simpson. El alza del mineral se exacerbó hoy tras comentarios del presidente de la Fed que reforzaron las apuestas en este sentido.

Simpson también explicó que "históricamente, el oro ha tenido buenos resultados entre noviembre y febrero. La demanda de joyas en Asia suele ser un factor clave, junto con el patrón estacional de un dólar global más débil. De ese período, enero suele registrar los mayores retornos, mientras que diciembre se sitúa en segundo lugar".