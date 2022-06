No pudo resistir: el bitcoin vuelve a caer por debajo de marca clave y estas son las razones

El bitcoin volvió a caer el martes por debajo de los US$30.000, deslizándose junto con las acciones y volviendo a situarse en el medio del estrecho rango en el que se ha estado negociando desde mediados de mayo.

La caída del 6% del martes a alrededor de US$29.500 eliminó los tres días anteriores de ganancias y terminó con la segunda ruptura breve del bitcoin por encima de US$31.000 de las últimas tres semanas. Las acciones europeas y los futuros estadounidenses también cayeron. El banco central de Australia realizó un aumento de tasas mayor de lo esperado para combatir el aumento de los costos, lo que se sumó al ánimo de aversión al riesgo en los mercados.

Las preocupaciones de los inversores sobre una política monetaria más estricta y regulaciones más estrictas se han enfrentado con el optimismo de que Bitcoin puede haber encontrado un fondo para mantener el token en un rango estrecho de alrededor de US$ 30.000. El biitcoin enfrenta una "resistencia significativa" de alrededor de US$ 31.500 a US$ 32.000, según Marcus Sotiriou, analista del corredor de activos digitales GlobalBlock con sede en el Reino Unido.

"Este mercado está languideciendo", dijeron Adam Farthing y Collin Howe del proveedor de liquidez criptográfica B2C2 en una nota. "Sin un catalizador al alza, es probable que el sentimiento actual mantenga los precios dentro de un rango, con un riesgo claro e inmediato de una ruptura a la baja".