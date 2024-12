Galilea (RN) entra a polémica por 0,5% y dice que brecha en pensiones de hombres y mujeres se resolvería vía seguro de invalidez y sobrevivencia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La polémica que estalló esta semana en la derecha sobre el eventual "reparto" de una parte de los seis puntos de cotización adicional dio un giro este domingo, tras las últimas declaraciones del Senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea.

La confrontación comenzó luego de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pareciera abrirse a la posibilidad del reparto en cuanto a la asignación de 0,5% para cerrar la brecha en las jubilaciones de hombres y mujeres, cosa que luego debió salir a precisar, y que provocó un quiebre con el Partido Republicano.

Este domingo, en entrevista con Mesa Central de T13, Galilea abordó la controversia, que calificó de "inventada", ya que, a su juicio, el problema de la asimetría se resolverá por otra vía, distinta de los seis puntos adicionales de aporte.

Polémica inventada

"El 0,5% ha causado una polémica inventada, en particular del Partido Republicano. Lo que Guillermo Ramírez quiso decir es algo que hemos abordado en la Comisión y me extraña mucho que el Partido Republicano no quiera abordar, y es que hay una asimetría entre hombres y mujeres en el pilar contributivo. En palabras muy sencillas, si un hombre y una mujer se jubilan exactamente a la misma edad y exactamente con el mismo ahorro, la mujer recibe un 11% menos de pensión que los hombres, porque la expectativa de vida de las mujeres es más alta", explicó el senador, quien también es miembro de la Comisión del Trabajo de la cámara alta donde se negocia la reforma.

En ese sentido, el parlamentario señaló que "todo lo que han dicho los republicanos creo que es un error, es no entender el problema y peor aún, no proponer nada".

Seguro de invalidez y sobrevivencia

Así, para Galilea, "lo más probable es que esto se resuelva nada que ver con el 6% de las cotizaciones. Se va a resolver muy probablemente consolidando y robusteciendo otro mecanismo legal que es de aporte del empleador, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es una plata que paga el empleador todos los meses por sus trabajadores para casos de invalidez y sobreviviencia", explicó.

"Entonces es muy probable que el tema de igualar las condiciones etarias de hombres y mujeres para pensión se resuelva consolidando ese mecanismo, agregando probablemente un 0,5% mes".

Consultado por el periodista Iván Valenzuela sobre si eso implicaba nuevos costos para el empleador, Galilea dijo que no se debían mezclar las cosas. "Lo único que estamos diciendo hoy es que este tema de igual condiciones de hombres y mujeres hay que encontrarle el mejor mecanismo posible para resolver y pareciera que el mejor mecanismo posible es a través del aseguro de invalidez y sobrevivencia. Punto", sentenció.

Es necesario buscar un mecanismo para que también en el mecanismo para que también en el tema de pensiones se igualen las condiciones entre hombres y mujeres. Para mí me gusta pensar que todos los partidos están de acuerdo en esto.