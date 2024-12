Presidente de la UDI y polémica por pensiones: "Usé la palabra reparto y eso fue un error porque nosotros no creemos en el reparto"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las últimas horas han sido agitadas para el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien fue recriminado por actores de la derecha, especialmente del Partido Republicano, por sus dichos en materia de pensiones.

"El único reparto que para nosotros es aceptable es esa parte de la cotización que va a igualar pensiones de hombres con mujeres", dijo este lunes el parlamentario en Radio Agricultura y cifró en 0,5 puntos de cotización el costo de esa medida.

Lo anterior generó una avalancha de cuestionamientos al interior de la derecha, con el republicano José Antonio Kast -entre otros actores de esa tienda- increpando directamente a Ramírez y a Chile Vamos, acusándolos de un cambio de postura y de "entregar a la izquierda" los ahorros de los trabajadores.

Con el pasar de las horas, el escenario seguía crispado. Con el fin de aclarar sus dichos, el timonel del gremialismo salió a hablar en el Congreso en un punto de prensa flanqueado por diputados de la bancada, asegurando que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo porque "tenemos diferencias con el Gobierno muy sustantivas particularmente en el destino de los seis puntos adicionales de cotización".

"El Gobierno ha insistido en generar reparto y nosotros le hemos dicho en público y en privado por los últimos dos o tres años, que eso nosotros no lo vamos a apoyar y eso no ha cambiado", planteó. Haciéndose cargo de las acusaciones por un cambio en la postura, el parlamentario recalcó que “cuando uno tiene una trayectoria de años en que el discurso ha sido el mismo respecto a cuál es nuestra postura en materia de pensiones, creo que era razonable que si había una cuña confusa se pidiera aclaración antes de apuntar con el dedo de que hay cambios de posición, porque aquí no hay cambios de posición”.

La postura de la UDI

En ese contexto, Ramírez sostuvo que "para nosotros es muy importante y vamos a defender que todos los ahorros de los trabajadores vayan a ahorro, vayan a cuentas individuales y no vayan a un reparto que los chilenos rechazan y que los expertos no recomiendan".

Con ello, no solo apuntó a que no apoyarán generar un "fondo de reparto", sino que además, no están disponibles para crear un ente estatal.

Lo que sí aclaró es que están disponibles como partido para "buscar los mecanismos que generen mayor equidad previsional", señalando que las mujeres hoy reciben 11% menos de jubilación solo por efecto de la mayor sobrevida. "Eso es injusto y hay que corregirlo", insistió.

Así, afirmó que "lo que yo quise decir es que más allá de la ayuda que podamos establecer o los mecanismos para que haya más equidad previsional, no estamos dispuestos a avanzar en nada que sea verdaderamente reparto".

Y puntualizó: "Ayer debería haber usado la palabra compensación, mecanismo para la mayor equidad previsional. Usé la palabra reparto y eso fue un error porque nosotros no creemos en el reparto, nos hemos negado siempre al reparto, hemos sido muy claros respecto de esa posición y esa posición no ha cambiado en el presente ni va a cambiar en el futuro".

Las posiciones en su partido

Respecto del eventual acuerdo al que podría llegar el Senado con el Gobierno en la materia, el timonel de la UDI expresó que "habrá que ver qué es lo que resuelve el Senado. Acá los diputados y los senadores tenemos cada uno su ámbito de acción, pero adelantó que "reparto entendido como dinero de los ahorrantes que va a pagar jubilaciones no se va a producir" y que "reparto entendido como entidades estatales que administran ahorros de los trabajadores", tampoco.

"Nosotros siempre hemos dicho no solamente que reparto es insostenible, sino que se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores cuando son administrados por el Estado. La tentación es muy grande y por lo tanto, creo que esa postura también la comparten los senadores", planteó.

Hay quienes también han emplazado a Evelyn Matthei, la mejor aspectada según las encuestas para una carrera presidencial en 2025, a referirse a este tema. "No he conversado con Evelyn Matthei acerca de esta situación", aseguró Ramírez.