Presidente de la UDI: "El único reparto que para nosotros es aceptable es esa parte de la cotización que va a igualar pensiones de hombres con mujeres"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La reforma previsional se volvió a tomar el debate en las últimas horas en el mundo político y técnico a través de la red social "X" (exTuitter).

Esto, luego de que se viralizaran los dichos del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien, en conversación con Radio Agricultura sostuvo que "el único reparto que para nosotros es aceptable es esa parte de la cotización que va a igualar pensiones de hombres con mujeres".

El timonel del gremialismo estimó el costo de esta medida en "de los 6 (puntos) adicionales es de alrededor de 0,5 puntos de cotización".

Ramírez explicó que "un hombre y una mujer que entran a trabajar a la misma empresa, el mismo día, que ganan la misma plata, que tienen los mismos ahorros y que se jubilan al mismo día, esas dos personas tienen dos pensiones que hoy son muy distintas; la del hombre es muy superior a la de la mujer. ¿Por qué? Por el tema de la expectativa de vida", lo que consideró como "totalmente injusto".

En ese sentido, manifestó en la radio que "nosotros en la Cámara de Diputados votamos a favor de un pequeño reparto que iguala las pensiones entre hombres y mujeres y ese es el reparto que nosotros consideramos que es justo" y añadió que "la creación de otra forma de reparto, que es lo que propone el Gobierno, nosotros lo votamos en contra y hemos dicho que no va a haber acuerdo mientras el Gobierno insista en ese reparto".

Críticas de Kast

La postura de Ramírez generó una serie de críticas por parte de otros sectores de derecha, como el Partido Republicano. "Como era esperable, Chile Vamos comienza a preparar el terreno para ceder y entregarle a la izquierda los ahorros de nuestras pensiones, cuestionó José Antonio Kast.

El republicano agregó que "Chile necesita un acuerdo en pensiones, pero no un mal acuerdo que le quite a los chilenos sus ahorros".

La defensa en Chile Vamos

Tras la serie de comentarios que generó su participación en la radioemisora, Ramírez reiteró su punto a través de su cuenta de X.

"En la UDI tenemos la convicción de que todo el ahorro de los trabajadores debe ir a las cuentas individuales", planteó. Pero asimismo, manifestó que "junto con ello, creemos que es justo que mujeres y hombres que se esforzaron igual, tienen el mismo ahorro y jubilan a la misma edad, reciban la misma pensión".

Quien también se subió a la discusión a través de la plataforma digital fue el senador UDI y expresidente de la comisión de Trabajo, Iván Moreira. El parlamentario emplazó a los críticos a no confundir a las personas "para ganar un punto en encuestas presidenciales" y a que "no se queden en los titulares".

Moreira aseguró que "se está haciendo responsable trabajo para llegar a buen acuerdo" y reiteró que su sector quiere una reforma de pensiones que "permita avanzar por el bien de Chile", recordando que en enero se deliberará en el Senado. "Cuando votemos, ahí júzguennos", sentenció.

La "imprecisión" de Ramírez

Ramírez salió este martes a precisar sus dichos, descartando que exista un acuerdo. "No hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto", dijo en Radio Universo.



Así, el parlamentario señaló: "no se si yo me habré expresado mal, siempre eso es posible o si aquí se trata de torcer los argumentos. Aquí no hay ningún acuerdo aún, nosotros no hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto".

Para el timonel de la colectividad con sede en Suecia, "ayer usé la palabra reparto y debo reconocer que en este caso es imprecisa, equívoca e incluso si quieres es impropia, porque aunque no tengamos todos un acuerdo de lo que significa reparto, al menos uno sabe que reparto encierra la noción que ahorros de los trabajadores de hoy van a gastarse en vez de ahorrase y eso no es lo que estamos proponiendo, porque se va a crear un fondo administrado por una entidad estatal".

En esa línea, Ramírez indicó que la "palabra más precisa es una compensación".