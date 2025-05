Ameris y Manutara sellan alianza e inician roadshow de fondo público de capital de riesgo para institucionales

Buscarán levantar US$ 100 millones desde AFP, aseguradoras y family offices locales, además de extranjeros. Invertirá en startups de entre tres a cuatro años de operaciones.

La creación de un puente entre los fondos de pensiones y el mundo del capital de riesgo para startups (venture capital o VC, en inglés) ha sido un tópico recurrente en los debates de mercado del último año.

Esta semana, una de las primeras apuestas del mercado local comenzará su roadshow, en busca de unir a los inversionistas institucionales y las compañías de etapas tempranas en necesidad de capital.

Tras meses de conversaciones, la administradora general de fondos (AGF) Ameris Capital y uno de los principales actores chilenos de VC, Manutara Ventures, iniciaron la comercialización del que será su nuevo fondo: Ameris Manutara Fund III.

Mediante un vehículo público domiciliado tanto en Chile como EEUU y con foco en las AFP, aseguradoras y family offices, entre otros, buscará reunir US$ 100 millones para invertir en startups de la región.

Startups validadas

Este será el tercer fondo de Manutara, que navega desde Miami en el mercado de venture capital por casi una década. Sin embargo, se trata de su primera estrategia pública y es su mayor apuesta a la fecha.

“Para armar un fondo de este tamaño se hace muy importante contar con inversionistas institucionales, como compañías de seguros, AFP o endowments en EEUU”, además de los altos patrimonios, explicó a DF el socio cofundador de Manutara, Cristián Olea.

Así, con la meta de captar US$ 100 millones, se desmarcará del resto de los fondos de la región, cuyo promedio ronda entre los US$ 20 millones y US$ 25 millones.

“Viene a ocupar un espacio que está desatendido en Latinoamérica, esto es, la inversión en series A y B, es decir, startups validadas (en su modelo de negocio) y que hoy están creciendo a través de inversión de fondos extranjeros, principalmente norteamericanos”, sostuvo Olea.

También, ve oportunidad en el presente del VC. “Las valorizaciones de entrada son mejores, más cercanas a la realidad y no tan infladas como en 2021”, destacó.

Según Olea, entrar en startups de etapas más tardías -entre tres o cuatro años de operaciones- trae consigo menos riesgo para el inversionista, ya que “tienen una estructura más clara”.

Además, al igual que en sus otros dos fondos, buscarán tomar puestos en los directorios y roles activos en la administración de las compañías.

En tanto, todas las decisiones de inversión serán tomadas por un comité que estará integrado por Manutara, Ameris y, de ser necesario, alguno de los aportantes mayoritarios del fondo.

El tamaño también ayudará a contener el riesgo. “El fondo invertirá en al menos 16 compañías, lo que genera una estrategia de portafolio y minimiza los riesgos”, destacó Olea.

La alianza

El vínculo entre ambas firmas comenzó durante los días de “Chile Day 2024” en Nueva York y Londres, donde el venture capital acaparó una buena parte de la agenda, relató el socio de Ameris, Martín Figueroa.

En ambos eventos, añadió, quedó demostrado que “hay interés de las AFP en mirar y revisar el capital de riesgo, y están con las ganas de incorporarse a este mundo”.

Así, tras coincidir con los fundadores de Manutara en los distintos espacios del evento, “conversamos y dijimos ‘ustedes tienen el know how del mundo del venture capital; y nosotros la infraestructura y la relación con inversionistas institucionales’”, recordó.

“Esta complementariedad nos permite estar acá”, concluyó.