BTG Pactual refuerza su oferta por fondos balanceados ante una creciente demanda por parte del mercado

Entre 2024 y 2025, los partícipes en estos vehículos de la firma crecieron más de 100%, mientras que en algunos casos el patrimonio administrado se elevó 200%.

La búsqueda por integrar renta fija, renta variable y alternativos en una sola estrategia ha ido ganando espacio entre los inversionistas locales, en un contexto donde la eficiencia operativa, la diversificación y las menores comisiones se han vuelto factores clave en la administración de portafolios.

En este escenario, los fondos balanceados -caracterizados porque invierten en distintas clases de activos- comienzan a consolidarse como uno de los instrumentos con mayor dinamismo en la industria.

Al cierre de 2025, estos vehículos lideraron el crecimiento a nivel general de fondos mutuos, con un aumento de 48% en su patrimonio y la incorporación de más de 155.000 nuevos partícipes, según cifras de la Asociación de Fondos Mutuos.

Dentro de este segmento, BTG Pactual se posicionó entre los gestores que protagonizaron el mayor dinamismo, ejecutando estrategias que le permitieron cerrar el año pasado con las mejores rentabilidades de la industria en los tres fondos balanceados que administra.

En conversación con DF, el portfolio manager de BTG Pactual Asset Management, Diego Bobadilla, manifestó que “hace unos años atrás estos tipos de fondos prácticamente no existían en el contexto local, y había una tesis de que no eran necesarios. Hoy componen una parte muy importante de la industria”.

La apuesta del banco

La entidad brasileña administra tres fondos balanceados orientados a distintos perfiles de riesgo. El más conservador está enfocado en clientes que migran desde instrumentos de renta fija, especialmente depósitos a plazo, en búsqueda de mayores retornos.

El fondo intermedio se orienta hacia inversionistas que optan por un balance entre ambas clases de activos, mientras que el más agresivo se dirige a quienes “usualmente invierten en acciones y tienen más convencimiento”, sostuvo Bobadilla.

Respecto de la composición de las carteras, el portfolio manager de la firma, Ignacio Letelier, explicó que esta va variando, aunque generalmente se busca mantener un equilibrio “50 y 50” entre activos locales e internacionales.

En el plano local, destacó el buen desempeño de la renta variable en 2025 y las proyecciones positivas para el año en curso, mientras que en el extranjero afirmó que se encuentran compañías con fundamentos sólidos para invertir.

El crecimiento del sector, se ve evidenciado en los números que maneja la firma, esto porque entre 2024 y 2025, los partícipes de los tres fondos de la entidad crecieron más de 100%, mientras que los activos bajo gestión duplicaron el patrimonio. El fondo agresivo -el cual concentró el mayor crecimiento- alcanzó un patrimonio de más de $19 mil millones al cierre del año pasado.

Sectores para invertir

De acuerdo con Bobadilla, “la tónica de inversión en fondos balanceados para este 2025 es diversificar, pero con ciertas tendencias que llaman la atención”

.

El portfolio manager de BTG Pactual Asset Management, Zhan Gao, señaló que “hay un alto interés por Inteligencia Artificial (IA), pero principalmente en su etapa más temprana, lo que es la cadena de valor, y la parte más relacionada a la capacidad de generación”, explicó. Además, agregó que debería continuar el flujo de capitales hacia mercados emergentes los cuales “siguen con descuento”.

Para Letelier, uno de los mercados que concentra creciente interés por parte de los inversionistas es Japón. “Pasa soslayado pero sus compañías están comenzando a revertir luego de un período más lento”, sentenció.