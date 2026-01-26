Toesca suma al exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, como nuevo socio y director ejecutivo

En medio de un proceso de expansión regional y mayor competencia en la industria de gestión de activos, Toesca anunció un nuevo movimiento estratégico para fortalecer su estructura ejecutiva, con la incorporación del exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, como socio y futuro director ejecutivo a partir del 2 de marzo.

La firma informó que la llegada de Bezanilla se enmarca en una etapa clave de su desarrollo, orientada a consolidar su posicionamiento en el mercado local y proyectar su crecimiento en Latinoamérica.

“Toesca está en una etapa decisiva de su desarrollo y estrategia de crecimiento. La incorporación de Alejandro como socio nos permitirá potenciar nuestro equipo, consolidar nuestro liderazgo en la industria financiera y proyectarnos en Latinoamérica con uno de los equipos más sólidos y experimentados en estrategias de inversión”, señaló el presidente de Toesca, Alejandro Montero.

Con el aterrizaje del exCEO, la estructura societaria de Toesca -fundada en 2016 por Alejandro Reyes y Carlos Saieh y a la que posteriormente se incorporaron Maximiliano Vial y Alejandro Montero- queda conformada por los cuatro socios mencionados, además de Augusto Rodríguez, Manuel Ossa, Rodrigo Rojas, Arturo Irarrázabal y Bezanilla.

Trayectoria de Alejandro Bezanilla

Bezanilla, es ingeniero civil de la Universidad Católica, y cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero y previsional. Su carrera estuvo marcada principalmente por su paso por AFP Habitat, donde se desempeñó durante 20 años, ocupando por una década el cargo de gerente de inversiones y, posteriormente, la gerencia general por siete años.

Anteriormente, trabajó en firmas cmo Compass Group, Antofagasta Minerals y Enersis, acumulando experiencia en gestión de activos, finanzas corporativas y estrategia. En Toesca, su llegada busca aportar visión institucional y liderazgo para enfrentar la próxima fase de crecimiento de la firma.

La salida de Bezanilla de AFP Habitat -que se concretó el pasado 31 de diciembre- soprendió a la industria de administradoras de fondos previsionales.