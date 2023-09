Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado (+Podcast)

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En horas de la mañana se conocerá este miércoles el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente al mes de agosto. La apuesta de analistas es que dé un giro al alza, de 3,2% al 3,6%, un repunte que golpearía las expectativas del mercado a una semana de la reunión de la Reserva Federal, donde ya se instala la opción de otra subida de tipos extra antes de final de año.

Es que las presiones inflacionistas no ceden. Esta vez la pauta la marca una nueva escalada en el precio del petróleo. En los últimos tres meses el barril de Brent, de referencia internacional, se ha disparado un 25%. Hoy cotiza en US$ 92, nuevos máximos del año, mientras el West Texas, de referencia en EEUU, roza los US$ 90. Lo anterior marcado por un descenso de inventarios debido la ciclón que afectó recientemente a Libia y los recortes de suministro de Arabia Saudí y Rusia.

Así las cosas, Wall Street espera el dato de IPC de EEUU con nuevas dudas en los futuros y con una jornada previa de caídas en sus índices, con el Nasdaq más golpeado y donde los anuncios de Apple no fueron suficientes para levantar los ánimos de sus inversionistas. En tanto, Europa a esta hora cotiza plano, mientras Asia cerró en forma dispar, con caídas en el CSI 300 de Shangai y alzas en el Nikkei de Tokio.

Diario Financiero hoy publica en su portada los planes de Cencosud para The Fresh Market, su filial en Estados Unidos, donde ya cumplió un año y los resultados han superado las expectativas de la administración de la compañía controlada por la familia Paulmann. Además, destaca el legado de Mauricio Russo, cofundador de Casaideas, que falleció ayer a los 67 años, dejando una profunda huella en el ecosistema emprendedor.

Que tengan un buen día. Hasta mañana.

Atentos a: