Frank Sauerbaum sobre pensiones: “El Gobierno no puede pretender que estemos de acuerdo en terminar con la propiedad privada”

El diputado opositor Frank Sauerbaum se ha convertido en una verdadera molestia para el Gobierno, que se lo tiene que encontrar en dos comisiones clave para sus aspiraciones: Hacienda y Trabajo. Y esta semana, el legislador ha dado la nota alta en el marco del inicio de la tramitación de la reforma de pensiones, pero esencialmente en el proyecto de Ley de Presupuestos, porque logró mezclar ambas cosas, poniendo incómodo al Ejecutivo al presentar una indicación al Presupuesto para aumentar en ese contexto la Pensión Garantizada Universal (PGU) y dejar a su suerte el resto de la reforma de pensiones.

Sauerbaum es categórico en la mirada que tiene de la reforma, seguro como está de que “el Gobierno no quiere que la gente tenga libertad de elección, porque preferiría el sistema privado” y reconoce la dificultad de llegar a acuerdo en esta materia.

Incluso, tras esta conversación con Diario Financiero, el legislador de oposición hizo un nuevo punto de prensa para llamar al Ejecutivo a que “se ponga la mano en el corazón y en el bolsillo” y deje pasar la indicación sobre la PGU, pues sabe que es inadmisible y aunque se vote su admisibilidad muy probablemente se rechazará.

-Ya ha leído el proyecto de reforma de pensiones, en términos generales ¿qué es positivo y negativo?

-Lo único bueno que encuentro en esta reforma es el diagnóstico que tenemos en común. Pero creo el Gobierno presentó una reforma muy ideologizada, levantando una expectativa muy alta en la ciudadanía y tengo mucho temor de que finalmente no lleguemos a un acuerdo pronto, porque hoy día estamos muy lejos con la reforma tal como está.

-¿En qué elementos cree que podría haber acuerdo?

-Creo que todos tenemos que flexibilizar posiciones. Yo he sido un duro crítico de la reforma, pero en Renovación Nacional estamos dispuestos a conversar conversar respecto de cómo repartimos este 6% adicional y cómo hacemos solidaridad. Yo creo que la mayoría de ese porcentaje tiene que ir a capitalización individual, porque simplemente renta más.

-¿Solo por eso?

-Es que no hay ningún otro argumento más potente que ese. Lo que me parece peligroso de este sistema es que es insostenible en el largo plazo y, por eso nos oponemos tanto, esa es la verdad y el argumento de fondo. Pero ahí podríamos llegar a un acuerdo. Aunque creo que el Gobierno también tiene que flexibilizar su posición en cuanto a la libertad de las personas para elegir entre un sistema privado y uno público; y fortalecer la Pensión Garantizada Universal es algo en lo que coincidimos todos.

De monopolio privado a monopolio público

-Usted dice que la mayor parte del 6% adicional debe ir a capitalización individual, pero en el gobierno de Sebastián Piñera su sector estuvo de acuerdo con un 3% a capitalización individual y el otro 3% a solidaridad, ¿qué cambió?

-Porque en ese memento no existía una PGU que fuera tan potente y que fuera subiendo en el tiempo. Además, creo que el Gobierno cometió un error inicial y es que ni siquiera ha establecido cuál es la tasa de reemplazo que vamos a tener en el sistema previsional chileno. No ha dado a conocer esa cifra. Hoy la OCDE tiene más o menos un 65% de tasa de reemplazo, la OIT dice que puede ser hasta un 45%; entonces, que lleguen con una tabla en la que demuestren que un trabajador puede llegar con el 130% de tasa de reemplazo, me parece que es de una deshonestidad intelectual tremenda. Entonces, digámosles a los chilenos que esperamos avanzar hacia un 65% un 70% o lo que sea, pero pongámonos primero de acuerdo en eso y luego vemos cuánto de este 6% de cotización extra debe ir a solidaridad y cuánto a capitalización; y cómo va a ir aumentando la PGU. Pero lo primero que hay que definir es una cifra exacta para ponernos de acuerdo.

-En ese contexto, ¿cuál es la línea roja que no están dispuestos a cruzar para avanzar en un acuerdo?

-Creo que es que el Gobierno no puede pasar de un monopolio privado a un monopolio estatal, ese es un error. La gente merece la libertad de poder elegir entre un sistema privado y uno público.

-Pero en la reforma se contempla la posibilidad de elegir entre el sistema público y privado, con los Inversores de Pensiones Privados (IPP), lo que pasa es que terminaría con las AFP como existen en la actualidad.

-No, lo que pasa es que termina con el sistema privado, no le pongamos nombres, porque se pueden llamar como sea. Hagámosle todas las modificaciones que le tengamos que hacer al sistema de AFP, pero sigamos teniendo un sistema que le permita a la gente elegir libremente. Y yo creo que el Gobierno no quiere que la gente tenga libertad de elección, porque preferiría el sistema privado. Y digámoslo con sinceridad: Si a mí me hacen elegir entre un sistema privado que da una rentabilidad del 4% en el futuro y el Gobierno ofrece una rentabilidad del 2,5%, no hay ningún chileno que razonablemente elija lo que el Gobierno ofrece.

-¿Entonces?

-Entonces, para nosotros el tema de la propiedad de los fondos es fundamental, que sean heredables y que se pueda elegir entre un sistema privado y uno público; y son los que vamos a defender.

Señal política

-La indicación que presentaron a la Ley de Presupuestos para aumentar ahora la PGU –que es solo por un año- es una forma de esquivar la negativa oficialista?

-Lo que pasa es que el Gobierno se jacta mucho de querer conversar, pero cuando uno le propone cosas no escucha. Nosotros lo propusimos en la Comisión de Hacienda que separemos la reforma tributaria para avanzar en lo que teníamos más acuerdo, justamente para asegurar los recursos para la PGU, que se calculan son US$ 2.500 millones. Le dijimos ‘discutamos elusión, evasión y exención tributaria, más royalty minero y con eso ya tiene más de la mitad de la reforma aprobada. El Gobierno no accedió. Después le dijimos ‘separemos la reforma de pensiones para que aseguremos la PGU y el resto lo discutamos con más tiempo”, tampoco accedió. Uno se siente decepcionado, porque se ha dialogado poco y la reforma al sistema de pensiones es una clara señal al sector más radicalizado del Gobierno y se prefiere hacer eso en vez de conversar con la oposición. Entonces nos llaman a conversar cuando ya es demasiado tarde. La primera respuesta del Gobierno siempre es no.

-¿Por eso presentaron la indicación sobre la PGU?

-Estamos presentando esta indicación, justamente para dar una señal de que se requiere aumentar rápido la PGU, porque además en el Presupuesto no vienen ayudas sociales y eso lo dijo el propio Partido Comunista, no lo digo yo. Por lo tanto, creemos que es necesaria una señal de que le vamos a dar tranquilidad a los adultos mayores.

-¿Es solo una señal política? Se lo pregunto porque usted sabe que es inadmisible. De hecho, en un primer intento en la Comisión Mixta de Presupuestos se la declaró inadmisible y es probable que eso se repita en la Sala de la Cámara.

-Bueno, vamos a votar la admisibilidad y vamos a ver quiénes están dispuestos a conversar y quienes están dispuestos a avanzar. Le quiero recordar que el año 2020, estando aquí el presidente (Gabriel) Boric y los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson, presentamos una indicación similar, en donde se doblaba la Pensión Básica Solidaria (PBS) y se logró hacer. Al menos ellos tres votaron a favor, más toda la gente del Frente Amplio, y nos dieron la mayoría a nosotros, que éramos un grupito muy pequeño de gente de centroderecha promoviendo la iniciativa. Y, ahora, esperamos que tengan la misma actitud de consecuencia.

-¿Qué certeza puede tener el oficialismo que de separar la reforma de pensiones, su sector avanzaría en el resto del proyecto después de mejorar la PGU? Que es una reforma al sistema de pensiones, algo sobre lo que Chile Vamos se ha mostrado sorprendido, pese a que ese fue el compromiso del Gobierno aun antes de llegar a La Moneda.

-Pero nosotros esperábamos más recepción del Gobierno y me extraña que lo que ocurre es que están enamorados de su reforma y así uno ve poco margen para conversar. Sabemos que tiene que haber una reforma previsional importante y estamos dispuestos a conversar, pero el Gobierno también tiene que flexibilizar su posición, porque no puede pretender que nosotros estemos de acuerdo en cosas como terminar con la propiedad privada, entre otras cosas.

-Usted acusa al Gobierno a de haber presentado una reforma muy ideologizada, pero su sector también da señales de estar ideologizado en la defensa de sus puntos.

-Nosotros creemos que hay que sincerar los números, por eso queremos que el Gobierno nos presente números más verídicos, porque a ese respecto tenemos dudas. También queremos ver la experiencia comparada, porque la semana España anunció la rebaja de las pensiones a la mitad, porque un sistema de reparto no es sostenible en el tiempo. Nosotros no tenemos un prejuicio respecto de la reforma, pero estamos viendo la evidencia a nivel internacional y esta indica claramente que no es sostenible este proyecto, por lo que esperamos que el Gobierno tenga más evidencia para votar el proyecto.