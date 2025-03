Presidente de Consorcio, Patricio Parodi y la reforma de pensiones: "Es la noticia económica más relevante de los últimos 15 años en Chile"

El presidente de Consorcio Financiero, Patricio Parodi, fue uno de los speakers que participaron del Seminario Económico Señales para Chile 2025, organizado por DF y BICE.

En el panel, Parodi se mostró optimista respecto del dinamismo del mercado y particularmente destacó que la reforma de pensiones "de todas maneras es la noticia económica más relevante de los últimos 15 años en Chile".

Para uno de los mayores accionistas del conglomerado financiero, después de discutir 15 años los políticos se pusieron de acuerdo tras escuchar a los técnicos. "Después de escuchar a los técnicos y de negociar, lograron una cosa que para mí es casi el óptimo, porque los dos lados están dolidos y eso siempre es bueno en una negociación", planteó.

Parodi graficó el efecto de la nueva política pública con números. Entre las AFP y las compañías de seguros, recordó que hoy manejan US$ 250 mil millones, de los cuales la mayoría está invertido fuera de Chile.

"Con la reforma y no haciendo supuestos muy grande de crecimiento, en diez años más eso va a ser el doble, van a ser US$ 500 mil millones de una plataforma de capital para que las empresas sigan haciendo lo que han hecho en los últimos años", manifestó.

Además, junto con relevar los efectos para el mercado de capitales, Parodi estimó que si bien durante años hubo una consigna de que todos nuestros problemas eran la AFP y luego que todos los problemas eran la Constitución, hoy "tenemos más AFP y la misma Constitución y estamos mejor porque ya no vamos a discutir lo obvio. Lo obvio es que hay que ahorrar más, hay que mirar el largo plazo, no mirar el corto plazo. Lo obvio es que hayan profesionales que administren esos activos".

Horst Paulmann

Parodi también aprovechó de referirse a la trayectoria del recientemente fallecido empresario y fundador de Cencosud, Horst Paulmann.

"Usó el mercado capitales en los momentos adecuados, con los asesores adecuados para catapultar una empresa que no solamente nos orgullece a todos, sino una multilatina que da empleo y es un ejemplo perfecto de que con el capital y el talento, que existe en Chile, 'the sky is the limit'".

El actor del mercado financiero criticó que "por mucho tiempo tratamos de destruir tanto el capital como el talento. Y ahora yo estoy muy optimista, porque si todo sigue como como debería ser, el capital va a empezar nuevamente a crecer".

Así, reiteró que con el mayor ahorro en pensiones -tanto de AFP como compañías de seguros- "vamos a duplicar el capital que existe y eso significa duplicar las oportunidades. Yo estoy muy optimista en ese aspecto".