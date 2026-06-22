El pato mundialista mexicano Merlín fue recibido como un héroe por la Presidenta Sheinbaum

Videos virales muestran al ave caminando por las veredas de Ciudad de México antes y después de los partidos. (Foto: Reuters)

Vestido con la camiseta verde de la selección mexicana, el pato con el nombre del famoso mago se ha convertido en uno de los favoritos de la afición tras las dos victorias consecutivas del equipo nacional.

La fiebre por el Mundial se extiende por México y la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a un héroe nacional poco convencional a su conferencia de prensa diaria: el pato Merlín.

Vestido con la camiseta verde de la selección mexicana, el pato con el nombre del famoso mago se ha convertido en uno de los favoritos de la afición tras las dos victorias consecutivas del equipo nacional.

Videos virales muestran al ave caminando por las veredas de Ciudad de México antes y después de los partidos, siguiendo a su dueña, la vendedora ambulante Karla Gómez, mientras transeúntes sonrientes lo animan a su paso.

Después de que el arquero mexicano Raúl Rangel realizara una brillante doble atajada cerca del final del partido de la semana pasada contra Corea del Sur, un meme especialmente popular mostró a Merlín extendiendo un ala para ayudar a Rangel a bloquear el balón sobre la línea de gol.

Por eso no sorprendió que Sheinbaum invitara el lunes a Merlín, a Gómez y a su familia al Palacio Nacional. La presidenta ha utilizado durante mucho tiempo su conferencia matutina, conocida como la mañanera, para responder a Donald Trump o defender políticas de seguridad y económicas de gran relevancia. La presencia del pato aportó un tono más ligero y los periodistas respondieron con una lluvia de preguntas amables.

Gómez aseguró que Merlín ayuda a vender jugos a los clientes que pasan por el puesto familiar. También le preguntaron por la dieta del famoso pato.

“Él tiene una buena alimentación, come comida especial para patos”, dijo, y añadió que disfruta de un premio semanal que también es muy popular entre los mexicanos. “Los domingos se come un taco de carnitas”.

Foto: Reuters

Con Merlín a su lado, Sheinbaum destacó el ambiente festivo que genera el evento deportivo más importante del mundo.

“Lo que se vive en México con el Mundial no se vive en ningún otro lugar”, afirmó, al sostener que el sentimiento patriótico que despierta es más intenso que el que puede verse en las calles de los otros países anfitriones del torneo, EEUU y Canadá.

“Es pura felicidad, una alegría, una acogida de México con los visitantes”, dijo Sheinbaum. Añadió que Merlín representa precisamente esas emociones.

Como resultado, las críticas persistentes porque Sheinbaum ha rechazado hasta ahora solicitudes para reunirse con madres que buscan a sus hijos desaparecidos —casos frecuentemente vinculados a la violencia de los cárteles— quedaron momentáneamente relegadas.

Cuando la presentación presidencial de Merlín llegaba a su fin, Sheinbaum intentó acariciarlo brevemente. Pero después de que el pato cerrara el pico de forma repentina y casi la mordiera, la presidenta retiró rápidamente la mano y se tomó con humor el momento improvisado.