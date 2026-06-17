Mercado hace una pausa a la espera del estreno de Warsh luego del comunicado de la Fed

Más que la decisión de la Reserva Federal, el mercado espera con ansias escuchar al nuevo presidente del emisor, Kevin Warsh. Se da por descontado que la Fed mantendrá sin cambios la tasa en su rango actual, 3,50%-3,75%, pero hay expectativas de que se adopten cambios importantes ahora bajo la administración de Warsh.

A la espera de despejar las dudas, los índices operan sin grandes variaciones. Las acciones (MSCI Asia) subieron un moderado 0,38%, mientras sus pares europeas recortan avances iniciales. Los futuros estadounidenses operan mixtos, con el Dow Jones en territorio negativo. La excepción son las acciones tecnológicas. El Nasdaq avanza firme hacia una apertura al alza. SpaceX sigue alimentando el optimismo en el sector. Tras una moderación en el cierre de ayer, las acciones de SpaceX extienden el rally y ya suben 4% antes de la apertura.

El dólar revierte su caída y opera con una leve alza. El petróleo modera la baja impulsada por el acuerdo entre EEUU e Irán, pero el barril de crudo Brent cae bajo los US$79 por barril. El WTI opera plano en US$75,63.

Bloomberg publica los puntos del Memorándum de Entendimiento entre EEUU e Irán. El texto revela amplias concesiones al régimen iraní, que incluyen el levantamiento de las restricciones a sus exportaciones petroleras, el descongelamiento de sus activos, el fin de las sanciones y el acceso a un fondo de reconstrucción por US$300.000 millones. EEUU e Irán también se comprometen a “abstenerse de interferir en los asuntos internos de cada uno”. A cambio, Irán se compromete a reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz y a garantizar que el tráfico en la zona vuelva a los niveles previos al inicio del conflicto.

Adiós MAG7, hola MANGOS A Wall Street le encantan los acrónimos, y con el debut de SpaceX en bolsa hay uno nuevo: MANGOS. Meta, Anthropic, Nvidia, Google (Alphabet), OpenAI y SpaceX son vistas ahora como el reemplazo a las “Siete Magníficas (Mag7)”. Anthropic y OpenAI en lugar de Amazon o Microsoft, y Tesla absorbida por SpaceX. MarketWatch reporta que hay gestoras inscribiendo ETFs, como el Corgi MANGOS ETF. Pero OpenAI y Anthropic ni siquiera cotizan en bolsa todavía (prometen hacerlo este año), así que los fondos tendrían que exponerse vía derivados o vehículos de inversión privados… Algo así como comprar la fruta antes de que madure, básicamente.

De confirmarse estos puntos, el mercado puede esperar un aumento del suministro de petróleo, lo que debería presionar los precios a la baja más adelante.

Pero la atención del mercado se concentra en un evento de más corto plazo: la reunión de la Reserva Federal. Más específicamente, en la rueda de prensa de Warsh. El mercado querrá conocer cuál Warsh gobierna el banco central, el economista hawkish que considera una inflación persistentemente por encima del rango meta como un daño a los hogares estadounidenses o el economista más dovish que expuso ante el Senado que la IA generará un escenario deflacionario.

También se querrá saber si Warsh tendrá apoyo para hacer cambios a la política comunicacional de la Fed, comenzando por la publicación de sus proyecciones económicas, el conocido “dot plot”. Más sobre esto en el podcast de hoy.

El mercado también deberá tener una mirada puesta en Évian, Francia. La agenda del encuentro del G7 está ocupada hoy por la IA. Una docena de CEOs de las principales empresas del sector, incluyendo Anthropic, OpenAI y Amazon, se reúnen con los jefes de Estado del G7 para discutir, entre otros puntos, la seguridad y soberanía del desarrollo de esta tecnología.

En el mercado local la atención estará en el Congreso. La comisión de Hacienda del Senado recibe hoy el IPoM de junio del Banco Central y vota la idea de legislar el proyecto de ley misceláneo del Gobierno. El Ejecutivo espera su aprobación y que esta sea ratificada en la Sala. En la Cámara se discutirá en simultáneo el proyecto para un mayor endeudamiento fiscal.

En la portada de Diario Financiero: ¿Peligra la fiesta de La Tirana? Nueva exigencia de boletas de garantía enciende la alerta entre los organizadores. Las tasas de cálculo del monto de las pensiones de renta vitalicia caen a su nivel más bajo en cinco años. Gigante BHP inicia proceso para vender todas sus líneas de transmisión eléctrica en Chile y enfocarse en el cobre.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: