¿Peligra fiesta de La Tirana? Nueva exigencia de boletas de garantía enciende la alerta entre los organizadores

A fines de noviembre comenzó a regir una nueva normativa que obliga a la contratación de seguros o la entrega de cauciones para eventos de más de 3 mil personas.

Falta menos de un mes para que, el 10 de julio, comience la fiesta de La Tirana, una de las mayores celebraciones del norte de Chile, que cada año reúne a miles de personas en torno a bailes, ceremonias religiosas y festejos que se extienden por 10 días. La cita es vital no solo para la identidad cultural de la Región de Tarapacá, sino también para la industria local, con un gasto estimado en torno a $ 30 mil millones en transporte, alojamiento y consumo.

Sin embargo, mientras las cofradías de baile terminaban de ensayar sus pasos y daban los últimos toques a sus trajes, y las autoridades religiosas y civiles afinaban los últimos detalles de la organización, la polémica estalló la semana pasada.

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Nueva Ley de Seguridad

Y es que el 28 de noviembre de 2025 comenzó a regir la Ley de Seguridad de Eventos Masivos y de Seguridad Privada (Ley N° 21.659), que establece una serie de exigencias para los eventos que reúnan a más de 3 mil personas. Debido a las dificultades para su implementación, la entrada en vigencia de algunos aspectos de la normativa fueron aplazados hasta mayo de 2027, como la necesidad de certificación y renovación de permisos para los guardias de seguridad y la obligación de los organizadores de presentar estudios detallados sobre sus planes de seguridad.

Sin embargo, un aspecto que no se prorrogó fue la implementación del Decreto 208, que exige la contratación de seguros de responsabilidad civil o la presentación de cauciones económicas (boletas de garantía) para cubrir riesgo ante daños a terceros. El monto específico de las boletas de garantía no está predeterminado, y se calcula en base a criterios como vulnerabilidad de la infraestructura, el espacio y cantidad de asistentes. En el caso de La Tirana, se estima que la asistencia superaría las 250 mil personas consideradas en el tramo máximo de cobro. Por su parte, la Delegación Presidencial Regional es la encargada de evaluar la vulnerabilidad del entorno geográfico, accesos viales y la capacidad sanitaria.

Ximena Naranjo, diputada por la Región de Tarapacá.

Eventos sin fines de lucro

Los comités organizadores del evento advierten que ellos carecen de los recursos para cubrir las garantías, mientras que el Gobierno Regional, que financia la festividad, tampoco estaría en condiciones ya que, por ley, los recursos concursables están destinados estrictamente a proyectos culturales, logística sanitaria, indumentaria y patrimonio.

Pero más allá de que surja el financiamiento, los organizadores y autoridades locales rechazan la exigencia debido al precedente que sentaría al imponer una carga financiera a eventos populares sin fines de lucro. En ese sentido, el diputado por la Región de Tarapacá, Carlos Carvajal (PPD), sostuvo una reunión con la Oficina de Asuntos Religiosos de La Moneda, donde planteó que la regulación fue diseñada para eventos masivos en general, y no se ajusta a casos como estos.

$ 150 millones sería el monto exigido en la boleta de garantía.

Modificación de la ley

El padre Eduardo Parraguéz, párroco del templo de La Tirana, planteó que la exigencia de la caución se ha transformado en una barrera para la organización. ya que “aquí no hablamos de las medidas de seguridad, las medidas de seguridad son importantes, eso no está en discusión”, pero en “un recital, un concierto, hay un lucro y puede pagarse el seguro, pero aquí es un servicio al pueblo de Dios”, afirmó.

La situación no afectaría solo a La Tirana, sino también a otros eventos religiosos como la Fiesta de San Lorenzo de Tarapacá, del 6 al 11 de agosto, la Fiesta de la Virgen de Andacollo, en la Región de Coquimbo, el primer domingo de octubre, o la Fiesta de San Sebastián, en Yumbel, el 20 de enero, y que llega a reunir a cerca de 500 mil personas.

Frente a esta situación, el 9 de junio la diputada de la UDI, Ximena Naranjo, presentó al Congreso un proyecto que busca modificar el artículo 70, numeral 6 de la ley, agregando un inciso final que señala que “la obligación regulada en este numeral no regirá respecto de eventos masivos que correspondan a festividades, peregrinaciones o actos de culto organizados o convocados por entidades religiosas con personalidad jurídica reconocida conforme a la ley Nº 19.638.”.

La parlamentaria, que en conversación con DF Regiones estimó el monto de las garantías exigibles a los organizados de la festividad en La Tirana en hasta $ 150 millones ($ 10 millones diarios), adelantó que su propuesta de modificación fue pasada por acta este martes y, “si todo sale bien”, el próximo lunes debería ingresar a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Este martes también conversó el tema con el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, y con el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, para solicitarles que cuando la modificación del artículo vuelva a sala, el Ejecutivo le ponga suma urgencia, de modo que el tema pueda quedar a mediados de la próxima semana, a tiempo para eliminar las incertidumbre en torno a las celebraciones de este año.