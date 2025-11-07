Conocimiento local, mayor especialización y redes de contacto: los activos de los abogados que brillan en regiones

Tradicionalmente, la práctica en los estudios jurídicos fuera de Santiago ha sido más bien generalista, con foco en derecho corporativo/comercial y litigación (civil, penal, laboral y de familia). Sin embargo, un análisis de la firma de reclutamiento Idealis Legal Recruitment observa un crecimiento de la especialización en áreas como minería, derecho ambiental e indígena (zona norte); energía, aguas, ambiental, forestal y pesquero-acuícola (zona centro-sur); y marítimo-portuario (zona de la costa centro/norte).

Respecto del lugar de trabajo, el reporte indica que gran parte del mercado laboral regional se concentra en empresas con presencia local e instituciones públicas. Mientras que los estudios jurídicos suelen ser pequeños (uno a cuatro abogados) o medianos (de cinco a 10) -dado el menor tamaño del mercado local-, de carácter generalista, con foco territorial, y no pertenecen a grandes redes internacionales o gremiales, salvo al colegio de abogados de la ciudad.

Otro de los hallazgos es que las oficinas full service grandes son poco comunes fuera de Santiago. En tanto, la cartera de clientes tiende a ser local o regional, lo cual, según Idealis, reduciría los costos de desplazamiento, pero también limita el volumen de requerimientos de alta complejidad que permiten tarifas elevadas.

Respecto de las remuneraciones, concluye que los abogados suelen tener bandas de sueldo más bajas que sus pares de Santiago; diferencia que se agudiza en las remuneraciones de quienes trabajan en estudios jurídicos de región, donde se registran brechas de entre 30% y 40%.

De acuerdo con el informe, entre los principales factores de decisión para ejercer en región se encuentra el conocimiento del territorio, comunidad local e interlocutores del sistema judicial y autoridades locales, lo que se convierte en una ventaja competitiva.

Carlos Claussen, socio Claussen & Velasco (Antofagasta)

La historia de Claussen & Velasco se remonta a 1989, cuando Carlos Claussen fundó Claussen & Cía. en Antofagasta, con un marcado foco en el sector minero. En paralelo, durante los ‘90, Felipe Velasco creó en Santiago el Estudio Velasco. Ambas firmas se fusionaron en 2017, manteniendo sus oficinas en Antofagasta y Santiago, donde hoy conforman un equipo de 15 abogados y dos socios.Claussen ha concentrado su práctica en el desarrollo de proyectos estratégicos de impacto regional y nacional, además de encabezar litigios complejos, un ámbito que ha cobrado creciente relevancia dentro del estudio. Actualmente, lidera la defensa del proyecto Dominga de Andes Iron. Por su parte, Felipe Velasco ha expandido el negocio hacia nuevos sectores, como los data centers, representando a firmas internacionales como las brasileñas Ascenty y Scala en su desembarco en Chile. Respecto al ejercicio profesional, Claussen destacó que los abogados de regiones “tienen la misma formación que los de Santiago, pero con un entorno profesional más cercano y redes locales que fomentan la confianza y agilizan las gestiones entre empresas, abogados y autoridades”.